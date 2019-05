Morre em acidente de carro embaixador do Brasil no Líbano

O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota registrando e lamentando o falecimento do Embaixador do Brasil no Líbano, Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, e de sua mulher, a embaixatriz Vera Lúcia Ribeiro Estrela de Andrade Pinto.

A nota informa que a morte dos dois ocorreu em decorrência de um "trágico acidente rodoviário ocorrido no dia de hoje (quarta-feira) no sul da Itália".

Ainda de acordo com a nota, o Itamaraty expressa aos familiares e amigos do embaixador Paulo Cordeiro "sua solidariedade e sentidas condolências".