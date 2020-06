Morre aos 91 anos o empresário Nevaldo Rocha, dono das lojas Riachuelo

Nevaldo fundou o grupo Guararapes em 1947 e três décadas depois comprou a rede de lojas Riachuelo - (Foto: Junior Santos/Tribuna do Norte)

Morreu na noite desta quarta-feira, 17, o empresário Nevaldo Rocha, fundador do grupo Guararapes e dono das lojas Riachuelo. Ele tinha 91 anos e estava em sua casa, em Natal, no Rio Grande do Norte, quando passou mal. Até o momento, ainda não há informações sobre a causa da morte.

Autoridades do Estado lamentaram a morte do empresário nas redes sociais. O prefeito de Natal, Álvaro Dias, disse que Rocha "empregou milhares de pessoas e contribuiu diretamente com o desenvolvimento de Natal e do Rio Grande do Norte. Será sempre lembrado e deixará o seu exemplo de vida como legado para muitas e muitas gerações".

Recebo com muita tristeza a notícia do falecimento do empreendedor potiguar Nevaldo Rocha, o fundador da Riachuelo. Essa foto foi há exatamente um ano, quando fui muito bem recebido por ele na fábrica da Guararapes. pic.twitter.com/dT1B5ElbXz — Álvaro Dias (@alvarocdias) June 18, 2020

O senador Jean-Paul Prates (PT) prestou condolências à família e destacou que Rocha era um "realizador competente e conciliador.

Em nome do @SenadoFederal, do nosso mandato pelo RN e em meu nome, envio nossos sentimentos de pesar à familia, amigos e colaboradores/as do empreendedor Nevaldo Rocha, potiguar caraubense, fundador do Grupo Guararapes e das Lojas Riachuelo, realizador competente e conciliador. pic.twitter.com/r2w9JZwwik — Jean Paul Prates (@senadorjpprates) June 18, 2020

O empresário nasceu em Caraúbas, no interior do Rio Grande do Norte. Na década de 40, ele abriu sua primeira loja em Natal, de nome A Capital. O sucesso, no entanto, veio um pouco mais para frente, na década de 70, quando a empresa passou a se chamar Guararapes e era abastecida por duas fábricas.

Em 1979, Nevaldo decidiu comprar a cadeira de lojas Riachuelo. Desde então, se tornou um dos nomes mais conhecidos do mercado brasileiro.



Flávio Rocha e Nevaldo Rocha

Nevaldo Rocha já era viúvo e deixa três filhos: Flávio Rocha - atual presidente do conselho de administração do Grupo Guararapes, Lisiane Rocha e Élvio Rocha.