Morre aos 88 anos, o jornalista José Luiz Magalhães Vieira, um ícone do jornalismo automotivo

Um dos maiores do setor automotivo, o jornalista José Luiz Magalhães Vieira, faleceu ontem (19) à noite, aos 88 anos. - (Foto:Divulgação)

Faleceu na noite desta última terça-feira (19), em sua residência na Grana Viana, em Cotia, o jornalista José Luiz Magalhães Vieira, aos 88 anos, um ícone do jornalismo automotivo. Tinha 88 anos e sofreu uma parada cardiorespiratória em consequência de uma insuficiência renal.

Seu corpo será cremado nesta manhã, em Vargem Grande Paulista/SP. Deixa filho, dois netos e a esposa Vera Vieira.

Foi editor da revista automobilística Motor 3, da Editora Três, publicada de 1980 a 1988.



Quando esteve à frente da Motor 3, José Luiz Vieira era reconhecido por seu talento ao escrever.

Foi também editor de testes da revista Auto Esporte e autor da coleção, de 3 volumes, "História do Automóvel: a evolução da mobilidade", que apresenta toda a evolução do automóvel, desde os modelos e suas características, até os impactos da indústria automobilística. O livro agrada tanto quem quer aprofundar no assunto quanto quem é entusiasta do espírito aventureiro e da liberdade que um carro pode proporcionar. E atualmente comandava ao lado da esposa, a também jornalista Vera Vieira, a JLV Consultoria.



O jornalista José Luiz Magalhães Vieira com a esposa,Vera Vieira.