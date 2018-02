Morre aos 78 anos Arnaldo Echeverria Molina, ex-presidente e fundador do CDL de Campo Grande

Morreu hoje aos 78 anos, em Campo Grande, vítima de câncer, o empresário Arnaldo Echeverria Molina, dono da Molina Modas & Uniformes, fundador e ex-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-CG). - Divulgação

O empresário Arnaldo Echeverria Molina, 78 anos, morreu nesta segunda-feira (19), em Campo Grande. Ele foi o fundador da CDL (Câmera dos Dirigentes Lojistas) e tinha 54 anos de comércio no município.

Sócio da Molina Industria e Comércio LTDA, ele foi já foi homenageado pelo Dia do Maçom pela Câmara Municipal.

O velório está marcado às 12h e o enterro às 16h no Parque das Primaveras.

Confira a nota na íntegra:

É com profunda tristeza que a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande – CDL CG comunica o falecimento do empresário Arnaldo Molina, fundador da entidade.

Sr. Molina, como era conhecido, teve um papel importantíssimo no fortalecimento do comércio campo-grandense. Em 6 de outubro de 1977, liderando um grupo de empresários, fundou o Clube de Diretores Lojistas de Campo Grande, que começou com apenas 20 associados e poucas condições de trabalho. Poucos meses depois, já como Presidente, deu início ao crescimento da entidade.

Proprietário da Molina Uniformes, deixou esposa e filhos e um importante trabalho em prol do setor varejista da Capital, sendo referência como empresário, dirigente e presidente da CDL CG.

O atual presidente, Adelaido Vila, lamenta profundamente esta perda. “Estive com o sr. Molina nos primeiros dias do meu mandato. Fui conversar com ele e tentar absorver um pouco da sua experiência à frente da CDL CG. Recebi bons conselhos que levarei para a vida toda. É uma pena que não tenhamos mais sua presença, mas tenho certeza que ele sempre nos inspirará a fazer o melhor pelo setor varejista da nossa Capital”.

O velório acontece a partir das 12h, no cemitério Parque das Primaveras

Adelaido Villa

Presidente CDL Campo Grande