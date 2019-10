Morre 20ª vítima do incêndio no Hospital Badim no Rio

Um homem, de 88 anos, morreu hoje (21) no Hospital Israelita Albert Sabin, no Rio Comprido, zona norte do Rio de Janeiro. Ele é o 20º paciente do Hospital Badim morto após o incêndio do dia 12 de setembro.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) onde a necrópsia irá identificar se a morte foi em consequência do incêndio.

Dos 103 pacientes transferidos para outros hospitais da cidade após o incêndio, 11 ainda seguem internados. Duas pessoas que acompanhavam pacientes do Badim também permanecem internados.