Moreno mantém vantagem no Equador, mas parcial ainda levaria ao 2º turno

Com 94% dos votos apurados, o candidato presidencial governista Lenín Moreno mantém a liderança no primeiro turno no Equador, mas ainda sem vantagem suficiente para evitar um segundo turno. Moreno aparece com 39,2%, versus 28,4% do segundo colocado, Guillermo Lasso.

Caso Moreno não atinja ao menos 40% e 10 pontos porcentuais de diferença sobre o segundo colocado, haverá segundo turno. Se ele atingir esse patamar, garantirá a sucessão do presidente Rafael Correa, de quem foi vice-presidente.

A Eurasia avalia que um segundo turno é o resultado mais provável, mas nota que Moreno pode ainda levar agora. A consultoria acredita que Lasso deve ganhar no segundo turno, já que a oposição deve se unir em torno de sua candidatura. Fonte: Dow Jones Newswires.

