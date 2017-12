Moreninhas vão receber ação de combate ao Aedes aegypti nos dias 15 e 16 de dezembro

- Arquivo

Nos próximos dias 15 e 16 de dezembro (sexta-feira e sábado), a região das Moreninhas, Cidade Morena e bairros adjacentes vão receber ampla ação de combate ao mosquito Aedes aegypti.

A programação, que abrangerá coleta de material descartado pelos moradores e blitz educativa, conta com a participação de lideranças comunitárias, agentes comunitários de Saúde, diretoras de Ceinf's, e representantes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais – CCEV.

A ação tem total apoio do vereador Chiquinho Telles e do prefeito Marquinhos Trad, ambos do PSD, que convidam a todos para participarem da mobilização que visa tirar a região do risco de surto de dengue, visto que as Moreninhas possuem o alto índice de infestação por Aedes aegypti de 4,8%.

Segundo o parlamentar, o envolvimento dos moradores é fundamental para o sucesso de toda a programação. "Precisamos da participação de todos para fortalecermos essa ação", convocou.

No dia 15, os caminhões vão se concentrar às 7h, no Parque Jacques da Luz, de onde sairão para passar em frente às casas com objetivo de recolher todo material reciclável, criadouros do mosquito.

Já no dia 16, a partir das 8h, será realizada blitz educativa no encontro entre as ruas Anaca e Barreiras, com distribuição de panfletos e caminhada. Conforme informou o gerente da CCEV, Marcos Luiz de Oliveira, toda a ação vai ser filmada por um drone. "Pedimos que os moradores retirem de suas casas os criadouros do mosquito. É hora de todos participarem, tornando a região das Moreninhas em exemplo para nossa cidade", motivou.