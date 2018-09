Morangos com agulhas, vindos da Austrália, chegam à Nova Zelândia

Uma rede de supermercados da Nova Zelândia alertou seus clientes após detectar um pacote de morangos com agulhas espetadas procedentes da Austrália, país onde as autoridades averiguam um suposto ato de sabotagem.

A informação é da imprensa local. Segundo o jornal "New Zealand Herald" , a rede Countdown anunciou a retirada de todos os morangos da marca Choice de seus estabelecimentos e das lojas Supervalue e FreschChoice do mesmo grupo.

Os morangos desta marca, procedente da Austrália Ocidental, foram distribuídos na semana passada em todo o país. Segundo uma porta-voz da rede de supermercados, os clientes podem devolver a Countdown os morangos da marca Choice e serão reembolsados.

As agulhas começaram a ser detectadas na semana passada no estado de Queensland, no nordeste de Austrália, onde se concentra a maioria dos cerca de cem casos denunciados e onde se acredita que aconteceu a sabotagem.



As autoridades australianas ofereceram uma recompensa para encontrar os responsáveis na complicada cadeia de produção desta indústria, que gera perto de US$ 115 milhões.

*Com informações da Agência EFE