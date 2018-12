Morales lança Bolívia como possibilidade de sede da Copa de 2030

Antônio Cruz/ Agência Brasil

Apaixonado por futebol, o presidente da Bolívia, Evo Morales, quer seu país seja candidato a sede da Copa do Mundo de 2030. Ele manifestou o desejo hoje (18), durante a Cúpula dos Chefes de Estado do Mercado Comum do Sul (Mercosul), em Montevidéu.

Para o presidente boliviano, o centenário da Copa do Mundo deve ser celebrado na América do Sul. “O grande desejo que temos como bolivianos, em 100 anos da Copa do Mundo, é garantir em 2030 mais uma Copa do Mundo na América do Sul", afirmou.

Evo Morales disse que há estádios já construídos e que atendem às exigências da Fifa, responsável pela competição, realizada de quatro em quatro anos.

A próxima Copa do Mundo de Futebol será no Catar, em 2022.

*Com informações da ABI, agência pública de notícias da Bolívia