O presidente da Bolívia, Evo Morales, disse que a ferrovia Transoceânica, que deverá ligar o centro do Brasil ao Oceano Pacífico pelo Peru, "será o Canal do Panamá do século 21". A informação é da Agência Ansa.

Em Assunção, no Paraguai, Morales se reuniu com o presidente paraguaio, Horacio Cortes, nessa segunda-feira (2) para assinar um acordo de entendimento. O documento tem como objetivo autorizar o início de estudo para a construção de linha ferroviária de cerca de 500 quilômetros, que ligaria a cidade de Carmelo Peralta, no Norte do Paraguai, na fronteira com o Brasil, até o município de Roboré, na Bolívia, que se ligaria depois a outra ferrovia até Santa Cruz de la Sierra, no centro do país.



Em entrevista, Morales disse que a Transoceânica será uma "ferrovia para a integração dos povos da América do Sul" e que para essas obras, que dariam tanto à Bolívia quanto ao Paraguai uma saída ao mar para as exportações, serão investidos "bilhões de dólares".



A ferrovia bioceânica pode ligar, em até nove anos, o Brasil ao Peru, começando por Goiás, passando pela Cordilheira dos Andes e chegando até o litoral peruano em Bayovar. Com extensão de quase 5 mil quilômetros, a Transoceânica foi anunciada em um acordo entre os governos do Brasil, do Peru e da China em 2015.

