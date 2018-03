Moradores se reúnem com secretários e pedem melhorias para a região do Jardim Carioca

Uma nova reunião será realizada no mesmo local, agora com novos secretários, para definir novas estratégias de melhorias para os bairros - Divulgação

Moradores do Jardim Carioca, Nova Campo Grande e Serradinho, três dos principais bairros da região urbana do Imbirussú, se reuniram com parte do secretariado municipal e cobraram melhorias e soluções para os problemas das comunidades. O encontro foi intermediado pelo vereador Fritz, que levou os titulares das pastas até a Escola Municipal Professor Fauze Scaff Gattass Filho, na tarde deste sábado (10).

“Com as últimas chuvas, o bairro tem sido um dos mais afetados em Campo Grande e a Prefeitura tem feito ações paliativas. Com essa reunião, vamos construir ações a médio e longo prazo que possam resolver. Para criar um planejamento, temos que nos programar, orçar, votar. Esse estudo não é da noite para o dia, tem que ter uma estratégia e um caminho”, afirmou o vereador.

Participaram da reunião, além do vereador e presidentes de associações de moradores, o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, a diretora-presidente do Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano), Berenice Maria Jacob Domingues, e o secretário de Meio Ambiente e Gestão Urbana, José Marcos da Fonseca. Todos ouviram as reclamações dos moradores e se comprometeram, na medida do possível, em atender as demandas da região.

“Não conseguiremos construir uma sociedade que nos dê prazer de viver se a gente não participar. A prefeitura tem a obrigação dela, e cada um é responsável pela sua casa, por limpar o seu quintal, por evitar que ali seja um criadouro de mosquito da dengue. Recebemos a incumbência de estarmos alerta e a disposição da população todos os dias. Vamos ter o maior prazer de construir com vocês o projeto que desejam”, afirmou Berenice.

Sobre os problemas de infraestrutura dos bairros, Fiorese afirmou que a Prefeitura não irá prometer o que não pode cumprir. “Temos 4 mil quilômetros de ruas, com 2,6 mil pavimentados e, destes, mais de 50% tem mais de 20 anos. A atual administração recebeu uma secretaria combalida e carente na área de infraestrutura e equipamentos, mas temos nos esforçados para atender. Hoje, estamos recuperando a segunda pista da Avenida 7, até o final, com a construção da ponte de concreto. Não podemos prometer o que não está no nosso alcance”, afirmou.

“É de suma importância a participação de todos da região. Aqui, vamos anotar as reivindicações pertinentes às sua secretaria e dar um retorno”, complementou o titular da Semadur.

Queixas – Inicialmente convocada para discutir os problemas de drenagem da região, a reunião serviu, principalmente, para os moradores registrarem queixas sobre os problemas dos bairros. Segundo Luiz Carlos Silva, morador do Jardim Carioca, o bairro está “totalmente abandonado”. “Moro aquihá mais de 20 anos, e a gente quer um bairro melhor. O Jardim Carioca e o Nova Campo Grande estão totalmente abandonados: mato, buraco, lixo. A gente quer uma drenagem que seja, pelo menos, para diminuir um pouco a vazão da água para o Jardim Carioca. Toda vez que chove, isso aqui enche de água. A Avenida 7 está totalmente esburacada. A praça está abandonada, escura novamente, cheia de mato, não tem segurança nenhuma. Não temos nada no Jardim Carioca e no Nova Campo Grande, essa é a verdade. Dá vergonha pelos impostos que pagamos”, reclamou.

O presidente da Associação de Moradores do bairro Jardim Carioca, Jansen Junqueira, engrossou o coro de reivindicações. “A partir desse mês, vou fazer pedidos de melhorias: iluminação e cascalhamento, principalmente. Esperamos, também, a construção de um posto de saúde, aumentar a creche do bairro. Muita gente precisa, mas não tem vaga, pois a creche é muito pequena”, enumerou.

Muito além dos problemas de infraestrutura dos bairros, os moradores querem, também, opções para a juventude local: projetos esportivos e culturais e possam ocupar o tempo dos jovens e tirá-los das ruas, afastando-os, assim, das drogas. A construção de mais creches também é uma luta constante da população.

“Precisamos que nos deem respostas, o que realmente será feito pelo bairro. Já é um bairro abandonado. Vieram com projeto dos condomínios, que iria melhorar, mas piorou. Fizeram os condomínios e esqueceram que no bairro já tinha uma grande população. Na creche, já não cabiam as crianças do Jardim Carioca. Agora, com esse condomínio, menos ainda”, finalizou.

Uma nova reunião será realizada no mesmo local, agora com novos secretários, para definir novas estratégias de melhorias para os bairros. A data ainda será marcada, mas provavelmente seja no próximo dia 24 (sábado).