Moradores relatam intensa troca de tiros no Morro Dona Marta, na zona sul do Rio

Uma intensa troca de tiros foi relatada por moradores do Morro Dona Marta, em Botafogo, na zona sul do Rio, no início da manhã desta quarta-feira, 18. A Polícia Militar do Rio realiza uma operação na região. A favela foi a primeira a receber uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), em 2008.

Segundo informações da UPP Santa Marta, policiais militares faziam patrulhamento na parte alta do morro quando foram recebidos a tiros por criminosos que estavam na região de mata que fica no entorno.

Na parte baixa da favela, outro grupo de criminosos também entrou em confronto com os policiais. Buscas estão sendo feitas na área e, até a publicação desta matéria, não houve prisões e não há relatos de feridos.

Nas redes sociais, há relatos de barulho de tiros inclusive em ruas afastadas do Dona Marta. Uma moradora informou ter ouvido disparos próximo a um shopping localizado na Praia de Botafogo, localizado a cerca de dois quilômetros do morro.

O aplicativo Onde Tem Tiroteio alerta para que se tenha cuidado na Rua São Clemente, uma das principais vias do bairro.