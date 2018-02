Moradores reclamam de descaso com a praça Itanhangá

Além desta indicação, Dr. Sami enviou ainda outras solicitações de melhorias, como poda de árvores, troca de lâmpadas e operação tapa-buracos nos bairros Monte Castelo, Coronel Antonino, Universitário, Vila Planalto e Vila Rosa Pires - Foto: Anderson Duarte

Com rica área verde e espaço destinado à prática de esportes e diversão para toda a família, a Praça Itanhangá atualmente é a imagem do abandono e quem sofre é a população, que perde a qualidade em momentos de lazer.

Durante visita a várias regiões da cidade, o vereador Dr. Wilson Sami (MDB) foi informado pelos moradores da região onde está localizada a praça, que o local está sem manutenção, com árvores caídas, sem poda e lixeiras transbordando de lixo que não é retirado.





Diante dessa reclamação, o vereador solicitou ao GAPRE (Gabinete do Prefeito) que o local recebe a atenção necessária, para que toda população possa usufruir do local com qualidade.

“A praça Itanhangá está abandonada pelos órgãos públicos responsáveis por sua manutenção. Além dos moradores, os comerciantes solicitam atenção, já que se trata de um ponto turístico, de atividades esportivas e de lazer, que atrai pessoas e incentiva a economia local. É muito importante manter os espaços de convivência e lazer aptos para que todos possam utilizar”, avalia Dr. Sami.





Além desta indicação, Dr. Sami enviou ainda outras solicitações de melhorias, como poda de árvores, troca de lâmpadas e operação tapa-buracos nos bairros Monte Castelo, Coronel Antonino, Universitário, Vila Planalto e Vila Rosa Pires.





