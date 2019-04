Moradores pedem liberação de rua fechada há quase 40 anos no Rio

Fernando Frazão/Agência Brasil

A Associação de Moradores e Amigos de Botafogo (Amab), bairro da zona sul do Rio, promoveu hoje (6) uma grande festa para comemorar a revitalização da Praça Nelson Madela, que ganhou uma pintura em alusão à África do Sul. O local fica perto da saída da estação do metrô e foi restaurado pelo programa da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) “Rio Novo Olhar”, que revitaliza áreas públicas.

A presidente da Associação de Moradores do bairro, Regina Chiaradia, vem lutando há duas décadas para que a Rua Nelson Mandela, continuação da praça, seja devolvida à população. Depois do término das obras do metrô no bairro, entregue em 1981, o trecho permanece fechado. Segundo Regina, a finalidade é devolver aos moradores um pouco mais de segurança e permitir acesso mais fácil à estação do metrô. A abertura da continuação da Rua Nelson Mandela até a Rua General Polidoro é a grande luta dos moradores do bairro.