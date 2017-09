Moradores do Jardim Petrópolis apresentam reivindicações para o bairro durante ação itinerante do vereador Dr. Sami

Atendimento médico com Dr. Sami (ginecologista) e Dr. Nelsinho Trad (urologista) , orientação jurídica e espaço para que o cidadão apresentasse as principais necessidades da região foram as principais ações desenvolvidas / Divulgação

Em uma manhã dedicada à cidadania, mais de 100 pessoas foram atendidas pela segunda edição do gabinete itinerante do vereador Dr. Wilson Sami (PMDB), realizado no último dia 9 de setembro, no Jardim Petrópolis.

Atendimento médico com Dr. Sami (ginecologista) e Dr. Nelsinho Trad (urologista) , orientação jurídica e espaço para que o cidadão apresentasse as principais necessidades da região foram as principais ações desenvolvidas.

Moradora do bairro há mais de 20 anos, Elba Bueno fez questão de participar da iniciativa e levou sua principal reivindicação: a construção de uma área de lazer no bairro, sugerindo a utilização de um terreno abandonado, onde deveria haver uma praça.

“Entre a avenida Murilo Rolim Jr e a rua dos Lírios há um espaço ocioso há muito tempo e nós não temos um local de convivência no bairro e nem por perto. É importante ter algo para as crianças e idosos se encontrarem e fazer atividades físicas”, relata a moradora que destaca a importância do gabinete itinerante.

“Conheço o Dr. Wilson como médico há anos e já o admirava, como vereador acredito nele e por isso trouxe aqui meu pedido pelo bairro”, afirma Elba.

O autônomo André Luis Melgarejo aprovou a ação, onde buscou consulta médica.

“É muito bem, vim fazer a consulta de rotina, tem que cuidar da saúde. Gostei dessa oportunidade”, comenta.

O morador também apresentou reivindicações, destacando que o bairro precisa de melhorias, como operação tapa-buracos e mais atenção à iluminação pública.

Para o vereador Dr. Wilson Sami o mais importante da ação é a proximidade com a população.

“Nosso trabalho é voltado ao campo-grandense, queremos ouvir, saber o que cada região precisa especificamente, por isso é importante ir até o bairro, conversar com o morador. Ficamos felizes com a participação popular, que apresenta sua reivindicação e nos ajuda a trabalhar em busca de uma cidade melhor”, afirma.

Em breve, outra região da cidade será contemplada com as atividades do gabinete itinerante do vereador Dr. Wilson Sami.

