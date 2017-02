Moradores do Iracy Coelho se surpreendem com tecnologia usada no tratamento de água

Em sua maioria, são idosos atendidos pela Unidade Básica de Saúde da Família Iracy Coelho, na Região Sul da Capital. Na manhã da última terça (31/01), trocaram as atividades da UBSF para aprender mais sobre saneamento. Diante da maquete que mostra o sistema de abastecimento de água e do esgoto de Campo Grande e todo o percurso feito desde a captação até o tratamento final, os moradores do Parque Residencial Iracy Coelho Netto ficaram conhecendo em detalhes sobre o trabalho da Águas Guariroba, empresa da Aegea Saneamento. “Entre as unidades, ligando os reservatórios às casas, existe ainda uma estrutura que a gente não vê: uma rede subterrânea de 3.905 quilômetros para abastecer a cidade”, explicou aos visitantes Maurício Jesus Peixoto, coordenador de Serviços e responsável pelo desenvolvimento dos programas de responsabilidade social da concessionária. E continuou: “Por ela passam mais de sete bilhões de água tratada por mês. Em todo o processo, fazemos um rigoroso controle de qualidade para garantir que a mesma qualidade da água que sai da ETA chegue à casa de vocês”.

No Centro de Controle Operacional, o CCO, que faz o monitoramento em tempo real da operação do sistema, viram de perto, mesmo estando longe, todo o funcionamento do abastecimento do bairro ondem moram: a quantidade de água produzida, a pressão e a vazão dos reservatórios... Dali, os visitantes seguiram para a Estação de Tratamento de Água (ETA) Guariroba, a 35 km da sede da concessionária. Conheceram o Parque de Hidrômetros, o Laboratório de Monitoramento da Qualidade da Águas, que faz 25 mil análises por mês de 3.800 amostras colhidas em vários pontos de todo o sistema, e os tanques onde é feito o tratamento. E se surpreenderam com o que viram. “Nem eu imaginava que existia todo esse processo por trás da água que chega em nossas casas, fico pensando em toda a tecnologia que foi preciso desenvolver, desde os pioneiros até hoje, para chegarem ao que estamos vendo hoje”, disse Joice Lourenço da Silva, enfermeira da Unidade Básica da Saúde da Família (UBSF) Iracy Coelho.

“Em nossas atividades falamos muito sobre a importância dos cuidados com a água para se ter mais saúde, por isso aceitamos o convite do Programa Afluentes para trazer esse grupo de moradores para conhecer mais sobre a Águas Guariroba”, contou a enfermeira. “Depois de todo esse aprendizado que eles estão tendo, vai ficar muito mais fácil o nosso trabalho de conscientização”, completou. Para o agente comunitário Evandro Maciel, conhecer o processo é fundamental para que as pessoas valorizem o trabalho feito. “Fica mais fácil entender que é preciso evitar o uso de poços em locais que ainda existem fossas sépticas, por exemplo, porque elas contaminam o lençol freático. E aqui eles estão vendo todo o tratamento que a água recebe, é um produto de qualidade que eles recebem em casa”, afirmou . “Muda até a concepção que têm das tarifas cobradas”, complementou a enfermeira Joice.

Mais sobre o Afluentes

Programa da empresa criado para estabelecer um canal de comunicação com as lideranças comunitárias e aproximar empresas e cidadãos. Além das visitas, nas reuniões e encontros são feitas palestras e promovidas ações de conscientização com temas ligados ao saneamento. Os moradores e lideranças também podem tirar dúvidas, fazer sugestões e solicitações da comunidade. De 2009 a 2016 por meio do Programa Afluentes foram atendidas 16.056 solicitações dos líderes comunitários e foram realizadas 76 reuniões com 2.823 lideranças.

