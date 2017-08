Moradores do Indubrasil comemoram obra de asfalto aguardada há mais de 20 anos

Com 40 anos de criação, essa é a 1ª vez que o Núcleo Industrial de Campo Grande passa por uma revitalização.

Campo Grande (MS) – Com investimentos de R$ 6,6 milhões, o Governo de Mato Grosso do Sul leva mais desenvolvimento e qualidade de vida para os moradores da região do Núcleo Industrial do Indubrasil, em Campo Grande. As obras de pavimentação, drenagem e restauração das vias asfaltadas começaram em 17 de agosto e vão completar 48 mil m² de área, o equivalente a seis quilômetros. Além disso, outra obra emblemática na região será a rotatória do Outlet Premiun – no anel viário da BR-262 – que conta com investimentos de R$ 1,5 milhão e construção numa área de 3.800 m².

O diretor presidente da Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos (Agesul), Emerson Pereira, avalia que a obra é fundamental para a melhoria da qualidade de vida dos moradores e também das indústrias que se instalaram no local. “Trata-se de uma obra muito aguardada pois o polo já tem 40 anos de fundação e precisava de uma intervenção deste porte. Sem dúvida, fundamental para os trabalhadores da indústria e moradores da região. Acredito que dará um gás para o distrito, podendo atrair novos investimentos”, disse Emerson Pereira.

De acordo com a Agesul, as obras do Indubrasil foram iniciadas há 13 dias e já estão 5% executadas e no momento as equipes estão realizando a obra de drenagem de águas pluviais. A comerciante Michele Barreto, 43 anos, espera que o movimento de clientes melhore consideravelmente com esse investimento do Governo do Estado.

“Essa obra vai melhorar porque está feia a coisa por aqui. Muita poeira. O ônibus passava aqui na avenida, mas não passa mais. Vamos ver agora que está arrumando, parece que vai voltar tudo de novo. Até o pessoal que trabalha nas firmas aqui tem que descer nas ruas do outro lado. Estou muito confiante que essa obra vai melhorar nossa rotina e principalmente o movimento para os comerciantes que trabalham aqui, como eu”, declarou Michele.

O presidente da associação de moradores da Vila Manoel Seco Tomé, Ademir Bueno, 67 anos, disse que há décadas essa obra é aguardada por todos da região. “Tem pra mais de 20 anos que a gente espera o Poder Público fazer alguma coisa por nós aqui, com relação a esse asfalto. Eu moro aqui desde 1981 e lembro que no início foi feita só uma mão da avenida. Mas com o tempo nossa vila acabou esquecida. Quando chove a terra vira lama e no tempo seco a poeira faz um mal danado. Tem muita criança aqui e o movimento de caminhões é grande. Mas agora vai dar uma levantada no nosso pessoal. Acredito mesmo que vai melhorar a nossa vida”, afirmou.

Para o professor Edson Luiz Ducatti, 48 anos, que trabalha com aulas de futebol em projetos sociais de Campo Grande, a melhoria vai ser muito maior do que se pode imaginar. “Vai ser uma melhoria para os moradores do bairro, para as empresas e principalmente para nossa escolinha de futebol. Com certeza essa obra vai dar mais segurança para as pessoas que trafegam por aqui, principalmente por conta das carretas que tem aqui na indústria de proteína. Já teve até batida de ônibus com carreta por falta de espaço para o ônibus passar. Então, essa obra do governo vai evitar muita coisa e melhorar a vida de todos”, finalizou.

Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues

