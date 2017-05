Moradores do Dom Antonio Barbosa recebem ação itinerante da Funsat

Moradores do bairro Dom Antonio Barbosa e região receberam no último sábado (20.05) as equipes da Funsat (Fundação Social do Trabalho). A ação itinerante levou atendimentos diversificados na área do trabalho dando acesso a informações e serviços.

Na ação houve encaminhamentos para o mercado de trabalho, serviços de orientação sobre emissão de carteira de trabalho (CTPS) e orientação sobre habilitação do seguro-desemprego.

José Brites, 19 anos, casado e pai de uma filha , morador do Dom Antônio Barbosa, foi encaminhado para a vaga de ajudante de frigorífico. “Fiquei feliz e acho importante acontecer outras vezes, eu não imaginava chegar aqui e encontrar uma vaga de serviço”, destacou

Já Lucimara Pereira Junier, de 18, foi encaminhada para a vaga de chapista. “Nesta oportunidade da agência de emprego da Funsat vir até o bairro eu aproveitei para atualizar meu cadastro e fui encaminhada para a vaga”, disse.

Desempregado há 7 meses, Douglas Miller, 19 anos, foi encaminhado para a vaga de ajudante de carga e descarga. “Foi uma boa ação, uma oportunidade de conhecer melhor as oportunidades de emprego”, avaliou Douglas.

Serviço:

Mais informações para agendar a Funsat Itinerante no seu bairro, podem ser obtidas no telefone (67) 3314-5809.

