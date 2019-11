Moradores do Cetremi participam de capacitação para se inserir no mercado de trabalho

Voltar a trabalhar, ter o próprio dinheiro, garantir o sustento é o sonho de muitos moradores do Cetremi – Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante e População de Rua – que começaram o Curso de Cabeleireiro e Barbeiro, oferecido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Relações Interiores.

Ministrado pela primeira vez na unidade de acolhimento, o curso visa qualificar profissionalmente os acolhidos, entre os meses de novembro e dezembro, de forma que eles possam exercer a profissão de Barbeiro e Cabeleireiro e tenham a oportunidade de se reinserir no mercado de trabalho.

Andreza Silva de Oliveira tem 40 anos e há 12 vive nas ruas. Ela contou que o curso é uma nova esperança que se abre para ela e para os demais acolhidos.

“A expectativa que eu tenho é de ter um começo de tudo, ter uma nova vida. Ter um emprego que pague um aluguel, comer com suor do meu trabalho… É isso que eu quero. Eu quero mudança, mudança mesmo! Quebrar esse tabu e provar que a gente é capaz sim”, disse.

Ela contou que muitos moradores do Cetremi estão em tratamento contra o álcool e as drogas, e o curso dá essa expectativa de retorno de uma vida melhor.

Meu sonho é poder dizer: eu Andreza, ex-moradora de rua, tenho um certificado, um diploma e vou poder trabalhar, alugar minha casa. Eu quero realmente mudar de vida!

O imigrante mineiro Robson Gomes Gaspar da Prata disse que chegou em Campo Grande na última sexta-feira (1º), na busca de melhores oportunidades, mas como não conseguiu um emprego de imediato e foi para o Cetremi. Agora, ele busca a capacitação profissional.

“Espero que esse curso seja gratificante para todos. Para que todos posso aprender e possam ser profissionais. Agora depende da boa vontade de cada um. Eu vim de longe em busca de um emprego, não consegui e vim para cá, mas estou me atualizando. Vou pegar esse curso forte, para que eu possa conseguir um emprego”, disse esperançoso.

Para o prefeito Marquinhos Trad esta é a maior importância do curso. Dar oportunidade para as pessoas realmente mudarem de vida.

“Quando eu e a Adriane (vice-prefeita) falamos que iríamos trazer o curso para cá, fomos desacreditados. Todo mundo falou que não adiantava nada, mas vejo aqui todos esperançosos, com vontade aprender e mudar. É isso que importa, a vontade que cada um tem de seguir em frente”, afirmou.

A vice-prefeita Adriane Lopes também salientou a importância de dar oportunidade para as pessoas poderem transformar suas vidas.

“Esse curso é transformador, porque ele irá dar a oportunidade das pessoas que estão aqui mudarem suas vidas, terem novas esperanças, novas oportunidades”, disse.

O instrutor do curso, Marcos Rogério, explicou que o objetivo do curso é incluir novamente as pessoas no mercado de trabalho e na sociedade.

“Isso é uma inclusão social, a gente dá a oportunidade para essas pessoas que estão desacreditadas pela sociedade. O curso é profissionalizante, de inserção no mercado de trabalho. Aqui mostramos que só depende de cada um para chegar naquele objetivo e acreditar sempre, nunca desanimar”, disse.

O curso que, geralmente, dura três meses, funcionará de forma intensiva até próximo ao dia 24 de dezembro, quando a turma se formará e receberá o diploma. A Prefeitura vai disponibilizar ainda kits completos de materiais para que os futuros profissionais possam começar a trabalhar.