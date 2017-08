REIVINDICAÇÃO | Terça, 8 de Agosto de 2017 - 15:21 Moradores do bairro Vida Nova manifestam para mais médicos na UBSF do bairro Atualmente a UBSF atende a população dos bairros Vida Nova I e II, Jardim Anache, Tarsila do Amaral e Aldeia Indígena Água Bonita, e encontra-se sem o devido atendimento há mais de 15 dias, em virtude do único médico existente na unidade estar em ferias