Moradores do bairro Santa Emília ganham academia ao ar livre a partir de sábado

Moradores do bairro Santa Emília terão mais motivos para se movimentar com a entrega da academia ao ar livre na região. A solenidade de inauguração será na Praça central do bairro neste sábado (26) a partir das 10 horas. Com 10 equipamentos, o objetivo é que os aparelhos sejam instrumento de prática regular de atividade física.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra destaca que a academia estando mais próxima das residências estimula a prática dos exercícios. “É uma forma de aproximar os moradores da atividade física regular”, comentou. Nos últimos dois anos 21 academias ao ar livre sob a gestão da Funesp já foram reformadas e mais 7 academias foram implantadas. Esta será a 8ª academia nova. Rodrigo complementa que foi aberta licitação para a aquisição de novos aparelhos que possam atender crianças, adultos e pessoas com deficiência.

A academia terá alongador, esqui duplo, multi exercitador, pressão de pernas duplo, remada sentada, rotação diagonal, rotação vertical, simulador de caminhada, simulador de cavalgada, surf duplo, além da placa orientativa.

Tutorial 24 horas

Pensando em atender a população em todos os momentos, a Funesp e a Agetec desenvolveram o QR Code com tutorial para auxiliar os praticantes em como usar os equipamentos das academias ao ar livre. O código foi colocado na placa orientativa e com a aproximação do celular abre o vídeo com as informações.

Serviço - Academia ao ar livre: praça do bairro Santa Emília no quadrilátero das ruas: Antônio Inácio de Souza, com rua Coronel Adalto Barbosa e rua General Carlos Alberto Mendonça Lima Icunha.