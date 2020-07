Moradores denunciam que argila seria usada para tapar buracos em avenida de Rio Verde

Moradores de Rio Verde , distante 170 quilômetros de Campo Grande, estão denunciando que uma das principais avenidas do município a Porfírio Gonçalves estaria sendo recapeada com argila. Fotos enviadas a redação da Críitica mostram tapa- buracos feitos com um produto que se assemelha com a argila.

Os trabalhos teriam sido realizados na terça-feira (30) e quarta-feira (1º) desta semana por equipes da prefeitura. O assunto foi tema de hoje (3) no programa Giro Estadual de Notícias que é transmitido pela Serra FM, de Rio Verde.





Fotos do asfalto com susposto material que seria argila

Um ouvinte que não quis se identificar, mas disse que carrega o produto, afirmou que, na verdade, a mistura que vai nessa massa seria pedrisco, cascalho saibro e cimento. “Não se trata de argila. Eu trabalho com caminhão e puxo este material para fazer a massa, seria uma mistura de cascalho, saibro, cimento e pedrisco”, explicou.

A reportagem entrou em contato com o prefeito de Rio Verde, Mário Kruger por meio de telefone celular, mas até a conclusão desta matéria não teve retorno sobre o assunto.