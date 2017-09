Reinaldo Azambuja investe 2,7 milhões em obras em Aparecida do Taboado

Os moradores de Aparecida do Taboado aprovaram o pacote de obras lançado pelo governador Reinaldo Azambuja na terça-feira (19.9). No pacote foram lançadas obras de drenagem de águas pluviais e asfalto, e ainda entregues casas populares da habitação rural, além de uma quadra esportiva para os alunos da EE Frei Vital de Garibaldi.

Durante a agenda, a primeira parada do governador foi na estrada do Porto Taboado, zona rural do município, onde ocorreu a entrega de 17 unidades habitacionais. Iniciadas em 2014, as moradias são voltadas para agricultores familiares tradicionais. Os investimentos são da ordem de R$ 518,5 mil, provenientes de parceria firmada entre os governos estadual e federal, por meio do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR).

Dona Idalina Conceição Lima da Silva, de 69 anos, era só alegria. Com a presença do filho, que veio de São Paulo para conhecer a casa nova e também o governador Reinaldo Azambuja, ela preparou um café da tarde para receber as autoridades políticas. Emocionada, dona Idalina contou como foi a mudança para a casa nova e disse que depois que virão a casa dela, muita gente que conhece quer participar do programa de habitação rural.

“A gente tinha essa casinha aí do lado, mas simples, mais humilde. Agora melhorou bastante. Essa está boa por demais. E eu estou ainda mais feliz que meu filho veio de São Paulo para prestigiar a entrega da nossa casa nova. Fiz biscoitos para receber nosso governador que tem olhado para o nosso município. Já recebemos a notícia que essa seleção vai abrir de novo e depois que viram minha casa, o pessoal daqui gostou demais e já estão querendo entrar. Estamos muito felizes mesmo”, declarou.

Sônia Rodrigues Marques, 62 anos, também foi beneficiada com o programa de habitação rural. Ela reside na região próxima à BR-158 e contou que a vida mudou bastante. “Moro com meu marido ali pra cima das pontes, perto da BR-158. Nós ganhamos uma casa da habitação rural e nossa vida mudou pra melhor. É toda forradinha, bem bonita. Ainda vamos fazer uma área pra poder receber os amigos, mas a nossa vida já está bem diferente. A família gostou bastante. Estamos muito contentes com o empenho do governador Reinaldo Azambuja porque a gente nem acreditava ais que essas casas iam ficar prontas”, disse.

Bairro mais antigo

As entregas passaram ainda por um dos bairros mais antigos do município de Aparecida do Taboado, a Vila Glória. O Governo do Estado está fazendo a drenagem de águas pluviais e a pavimentação asfáltica na avenida Porto Taboado. O investimento é de R$ 1.225.896,84. As obras estão a todo vapor.

Seo José da Silva, de 88 anos, estava dando uma olhada no trabalho das máquinas quando o governador Reinaldo Azambuja desembarcou para vistoriar a obra. “Aqui merece asfaltar. Vai acabar a poeira que é demais. Moro aqui faz muito tempo mesmo. Posso dizer que além de melhorar a saúde da gente, vai ficar bom também a vida né, as crianças vão poder andar de bicicleta, correr aqui, sem aquela terra toda. E ainda vai valorizar nossos imóveis. Então, só tenho a agradecer e dizer que o governador Reinaldo Azambuja está administrando bem nosso dinheiro, devolvendo o imposto que a gente paga em obras”, afirmou.

A dona de casa Célia Regina, de 33 anos, é mãe de três crianças e comemorou a chegada do asfalto. “Sou nascida e criada aqui na Vila Glória, que é um dos bairros mais antigos do Taboadão. Nunca tivemos asfalto. Pode ser até que aumente o fluxo de carros na região, mas nós, os moradores, nunca fomos lembrados. O povo se aproveita que tem muito mato e joga lixo ali pra cima. Agora isso vai acabar. Meus filhos vão poder brincar numa rua asfaltada e vai acabar aquela poeira que deixa todo mundo doente e a lama dos dias de chuva. Espero que o governador continue olhando por nós”, falou.

Para o aposentado Jair Silveira Ferreira, de 77 anos, que estava sentado em frente de casa quando o governador Reinaldo Azambuja passou na avenida, a fiscalização tem que ficar em cima para a obra sair logo. “Esse governador é bom mesmo. Tem feito bastante coisa pela gente aqui de Aparecida do Taboado. Agora temos que ficar de olho na turma aqui para eles terminarem esse serviço rápido. Eu sou muito positivo. Já andei bastante tempo de bicicleta, a pé, mas com o asfalto a gente vai poder aproveitar mais. É uma melhoria e tanto”, reforçou.

Quadra coberta

Outra obra muito importante que foi inaugurada e que já mudou a realidade de 970 crianças, além de toda a comunidade escolar, é a cobertura da quadra de esportes da EE Frei Vital de Garibaldi, que fica no bairro Chácara Boa Vista. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 300 mil.

Conforme Maria Aparecida Ferreira Garcia, de 54 anos, que é a diretora da escola há um ano e oito meses, a cobertura motivou ainda mais a criançada. “Nós tínhamos uma quadra, mas agora essa que recebemos, com cobertura, toda nova, vem agregar ainda mais valor a nossa escola. As turmas já usaram a quadra e aprovaram. Para nós, que estamos aqui em uma comunidade carente, o esporte faz uma diferença enorme. Além do mais, poderemos fazer os eventos da escola na quadra nova como festa junina, dia das crianças, enfim, vamos conseguir envolver ainda mais nossa comunidade”, declarou.

A professora de Educação Física, Deuzimar Conceição Dias, de 50 anos, também estava muito contente. Ela conta que leciona na escola há 14 anos e que a mudança foi para melhor. “Nós nunca tivemos uma quadra coberta assim, como essa. E o que mais surpreendeu é que a obra foi rápida. Quando nossas crianças viram foi uma surpresa muito feliz, um presente mesmo. Agora temos cesta de basquete, trave de futebol, tudo novinho. E se chover dá pra continuar na quadra. O governador Reinaldo Azambuja acertou em cheio”, comemorou.

A agenda no bolsão encerrou com evento que teve apresentação da fanfarra e das crianças do projeto social Bate Lata. O governador Reinaldo Azambuja assinou uma autorização de licitação para a obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais na via que dá acesso ao prédio do Ministério Público Estadual. A previsão é que o serviço custe em torno de R$ 750 mil aos cofres do Executivo estadual.

Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues

