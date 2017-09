Moradores de Água Clara comemoram investimentos de quase R$ 8 milhões no município

O governador entregou drenagem, asfalto e assinou autorização para construir duas pontes de concreto.

Água Clara (MS) – Os moradores de Água Clara receberam nessa segunda-feira (18.9) um pacote de quase R$ 8 milhões em investimentos no município. Entre as obras estão a drenagem e asfalto no bairro no Jardim Primavera. No local foram investidos R$ 4.459.775,09 em recursos próprios do Estado e da União por meio do Ministério das Cidades. A população recebeu ainda a pavimentação e drenagem de águas pluviais na rua Maria Augusta Carvalho e adjacências que dá acesso ao maior Centro de Educação Infantil em número de alunos, o CEI Paulo Celso Munhoz, avaliados em R$ 670.817,09. Por meio da Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul) mais R$ 428,5 mil foram aplicados em obras no Sistema de Abastecimento de Água do município. Reinaldo Azambuja ainda assinou a autorização para construção de duas pontes de concreto de quase R$ 3 milhões.

A moradora Iara Costa Pereira, de 44 anos, declarou que o asfalto melhorou muito a vida de todos que moram ou trabalham no bairro e que a obra era aguardada ansiosamente. “Esse asfalto fez a diferença na nossa vida, principalmente, para a gente que tem criança pequena e que vai à escola. Foi uma benção. Todo mundo estava esperando. Melhorou demais nosso bairro. Estamos bastante contentes. Antes tinha muito barro, muita areia. Eu já caí de moto que me jogou longe aqui, de tanta terra. Mas hoje nossa vida é outra. Graças à parceria que o governador Reinaldo Azambuja fez com os moradores”, afirmou.

Para dona Roseli Leite dos Santos, que mora com quatro filhos e cuida de três netos, o asfalto foi a conquista da diversão da garotada. “Moro aqui já tem pelo menos 20 anos. Antes era muito difícil para fazer tudo. O nosso ex-prefeito Silas foi quem começou tudo e agora o Topete terminou, com ajuda do governador. Estamos muito felizes mesmo. Não tenho nem palavras. Agora não tem como segurar as crianças mais, brincam de bicicleta pra todo lado”, comemorou.

Sanesul

O governador Reinaldo Azambuja assinou autorização para a Sanesul ativar a perfuração de poço tubular profundo com implantação de 200 metros de rede de água avaliado em R$ 260.630,70. A obra deu início à interligação do novo poço com vazão de 30 mil litros de água por hora. Assim que ativada a perfuração de mais um poço tubular com profundidade de 150 metros e vazão de 50 metros cúbicos por hora. Foram injetados R$ 167.822,00 de recursos próprios da empresa.

Pontes de concreto

Reinaldo Azambuja assinou ainda uma autorização para licitar cerca de R$ 3 milhões na construção de duas pontes de concreto armado no município de Água Clara. Uma será ponte sobre o córrego Ribeirão dos Bois, orçada em R$ 1,9 milhão. A outra ponte a ser instalada sobre o rio Bonito tem valor estimado de R$ 1.050.000,00.

