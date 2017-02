Moradores da Mata do Jacinto participam do Programa Afluentes e aprendem mais sobre saneamento

Moradores da região da Mata do Jacinto participaram de uma visita na manhã dessa terça-feira (14) as instalações da Águas Guariroba. Ao todo, 28 integrantes da comunidade, incluindo adultos, crianças e idosos viram de perto como todo o sistema funciona, desde a captação, tratamento e distribuição aos bairros toda a cidade. A ação faz parte do Programa Afluentes, que possibilita a aproximação dos moradores e líderes comunitários com a empresa.

A visita começa na sede da empresa. Em uma palestra, os moradores receberam informações sobre o sistema de captação, o perigo do uso de poços, a importância da limpeza de caixa d'água e o funcionamento dos hidrômetros.Em seguida, o grupo é convidado a conhecer o Centro de Controle Operacional (CCO), onde todo o sistema de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto são monitorados de forma remota.

A aposentada Marluce de Oliveira Camargo, 62 anos, ficou surpresa com toda a tecnologia que é empregada na captação e distribuição da água. "É bem melhor ver de perto. Você sabe na teoria, mas quando conhece tudo muda", explica.

Segundo o coordenador de serviços, Maurício de Jesus Peixoto, o mais recompensador de atender a comunidade que visita a empresa através do Programa Afluentes, é perceber o quanto o conhecimento é transformador. "No início focamos nessa questão do esgoto e do tratamento da água. Hoje, um senhor chegou questionando alguns pontos e no final da visita me perguntou como ele poderia fazer parte da empresa. É sempre recompensador apresentar o serviço para a comunidade", ressalta.

Débora de Oliveira Almeida, 37 anos, ainda tinha algumas dúvidas de como o serviço de água funcionava, mas depois de conhecer a ETA ficou ainda mais segura para confiar no que está consumindo. "É muito interessante observar como é o processo, de onde vem a água, como é feito o tratamento", explica.

Integrante da Associação de Pais e Mestres (APM) da escola municipal Kamé Adania, localizada na Nascente Segredo, Debóra está ansiosa para contar a experiência à comunidade. "Gostaria que as crianças pudessem conhecer. Vou sugerir que eles participem dos outros projetos da Águas Guariroba", afirma.

Além do conhecimento, a psicóloga do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Roseli Cheres da Cunha Matos, 48 anos, ressalta que outro ponto importante é proporcionar um lazer diferenciado aos grupos que são atendidos no local. "Hoje nós temos três grupos intergeracionais de atendimento: os adultos, crianças e os idosos. Sempre estamos buscando novidades, atividades em que eles possam aprender e que podem ser interessantes para eles", acredita.

