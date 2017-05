Moradores da Cidade de Deus receberão cursos de qualificação profissional

Os diretores-presidentes da Fundação Social do Trabalho (Funsat) e da Agência Municipal de Habitação, Cleiton Franco e Enéas Netto, firmaram parceria para solucionar o problema de moradia das famílias reassentadas da comunidade Cidade de Deus, tratando da autoconstrução das casas. A equipe técnica da Funsat iniciou o cadastramento dos moradores do José Teruel Filho II e Bom Retiro, que irão participar do curso de qualificação profissional. Nesta quarta-feira (17), encerram-se as inscrições no bairro Vespasiano Martins.

O objetivo dos cursos é qualificar mão de obra para uma construção segura das casas. Os cursos oferecidos serão todos voltados para área de construção e acabamento de obras. Eletricista, pintor, pedreiro, servente, encanador, carpinteiro e azulejista vão participar de sete cursos para qualificar os moradores para então dar início às construções das casas. A previsão de início é para o mês de junho, com duração de 30 dias de aulas teóricas.

De acordo com diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, 160 vagas serão distribuídas entre os moradores dos bairros José Teruel Filho II, Bom Retiro e Vespasiano Martins. Os cadastros serão realizados através do Programa de Inclusão Profissional (Proinc). Todos os participantes receberão bolsa auxílio e uma cesta básica mensal.

“Nosso objetivo é abrir um leque maior de cursos dentro da Funsat para atendermos todos trabalhadores interessados em se especializar. Com isso, terão mais oportunidades de trabalho e de construir uma vida digna junto a suas famílias”, declarou.

O senhor Manoel Pinheiro de Arruda, 56 anos, pai de 8 filhos, espera por essa oportunidade há quatro anos. Ele é morador do bairro Bom Retiro e está ansioso para iniciar o curso. “Finalmente chegou a nossa hora. Olharam por nós e agora, além de qualificação profissional, vamos ter todo o suporte para a construção das nossas casas”, disse.

Já Mariana Gonçalves, 24 anos, mãe de quatro filhas, é moradora do Vespasiano Martins e não vê a hora de iniciar o curso para ver seu sonho da casa própria sair do papel. “Estou confiante que tudo dará certo, pois esta gestão está cumprindo com tudo que foi prometido. Estamos vendo tudo acontecer e estou com fé e convicta que agora tudo dará certo”, declarou.

O morador do bairro e presidente da Associação de Moradores do José Teruel Filho, Roni Leão, já comemora a oportunidade de emprego e renda para os moradores, após o aterro sanitário ter sido fechado e a maioria dos moradores terem ficado sem renda, pois dependiam diretamente da venda de materiais recicláveis.

“Estou feliz porque agora o prefeito e seus secretários olharam para nós. Serão dois problemas resolvidos, o de moradia e o de renda. Com o curso de capacitação, todos podem dizer que têm uma profissão, serão trabalhadores qualificados e prontos para disputar uma vaga no mercado de trabalho”, enfatizou Roni.

Com relação ao cronograma de trabalho da Emha, o diretor-presidente, Enéas Netto, explicou que toda a parte de recursos para materiais de construção e equipamentos para obra é uma parceria entre Prefeitura Municipal com o Governo do Estado.

“Logo nos primeiros dias de administração do Prefeito Marquinhos Trad, foi solicitado ao Governo do Estado o apoio para essa situação da Cidade de Deus, onde as famílias se encontram em uma situação de extrema vulnerabilidade. O apoio do Governo nesse trabalho veio por meio de recursos para a Emha ,na aquisição de materiais de construção, que após o término dos cursos oferecidos pela Funsat, serão utilizados nas obras”, concluiu Enéas.

Veja Também

Comentários