Moradores continuam fora de suas casas sob risco de colapso de represa nos EUA

As quase 200 mil pessoas que foram obrigadas a deixaram suas casas no norte da Califórnia no domingo por causa do risco de colapso da represa de Oroville, continuam nos abrigos nesta terça-feira. A represa ficou demasiadamente cheia depois de fortes chuvas.

Os engenheiros ainda trabalham para escorar um canal de escoamento que ficou danificado e drenar o reservatório da represa mais alta dos EUA, mas ainda não há previsão de que tudo seja restabelecido e os moradores possam voltar para suas casas no vale do rio Feather, abaixo da represa do rio Oroville, 105 quilômetros ao norte de Sacramento, disseram autoridades, acrescentando que fortes chuvas são esperadas para quinta-feira. Fonte: Associated Press

Veja Também

Comentários