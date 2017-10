Moradores comemoram retomada de obras de drenagem e asfalto no Aero Rancho

Obra havia sido interrompida devido à falta de repasse da Caixa Econômica Federal, mas Governo do Estado interveio para antecipar pagamento e garantir o término dos trabalhos.

Campo Grande (MS) – “Na época de chuva era um sofrimento, um sacrifício. Falei: vou vender minha casa e ir embora porque estamos desprezados aqui. Agora, a obra deu uma esperança”, comemorou a dona de casa Maria Antônia da Silva, um dia após a retomada dos trabalhos de drenagem e pavimentação em vias do Jardim Aero Rancho, na Capital.

Aos 62 anos de idade e morando na Rua Taumaturgo há dez anos, Maria Antônia diz acreditar que desta vez os problemas da via serão solucionados, colocando fim ao desconforto e às dificuldades de acesso ao local, que há anos assolam os moradores. “Quando recebia visita eu ficava com vergonha por causa dos buracos e da lama na frente de casa”, contou.

“Na época de seca aqui era só poeira”, completou o agente de segurança patrimonial Derci Pereira Dias, de 57 anos. Morador do bairro há 21 anos, ele comemora a valorização que seu imóvel terá em decorrência do asfaltamento.

“É uma grande melhoria para a gente, tanto tempo esperamos por essa obra”, lembrou, ao lado da esposa Maria Agnalda de Souza, de 51 anos. “Estamos felizes”, resumiu ela.

Diomilton Rodrigues, de 60 anos, já se prepara para fazer melhorias em seu imóvel após o término dos trabalhos. Na reforma da casa, pretende começar pela calçada da frente e fazer uma pintura nova na fachada.

Para ele, a retomada do asfalto mostra que o governo se lembrou dos moradores da região. “Vale a pena você pagar o imposto adiantado quando vê alguma coisa assim acontecendo, vê que seu dinheiro sendo aplicado”, comparou. “A gente acredita ainda no nosso governo. Ainda tem gente boa aqui”, disse.

Retorno dos trabalhos

As obras de drenagem e pavimentação da etapa G do bairro Aero Rancho haviam sido interrompidas por atraso no repasse de recursos federais por meio da Caixa Econômica Federal. Para retomar os trabalhos, o Governo do Estado interveio e solicitou autorização para efetuar o pagamento à empresa responsável, com posterior ressarcimento.

Os recursos empregados no local são provenientes do Ministério das Cidades no valor de R$ 1.037.849,88 por meio de convênio com o Estado e execução da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). Os recursos foram viabilizados por meio de emenda parlamentar do deputado federal Fábio Trad.

As obras contemplam trechos das ruas Universal – entre a Graça Aranha e a Inês Rodrigues Bongiovani; Taumaturgo – entre a Graça Aranha e a Canutama; e a Carmem Miranda – entre a Graça Aranha e a Inês Rodrigues Bongiovani.

Desde ontem, funcionários da empresa Águas de Guariroba trabalham na instalação da tubulação de esgoto. Quando for concluída, será feita a pavimentação. Com a retomada dos trabalhos, a previsão é que a conclusão ocorra em 90 dias, contados a partir do dia 16.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos. Edemir Rodrigues