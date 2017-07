Moradores comemoram asfalto nas 20 novas frentes de obra do Governo em Dourados

São diversos canteiros de obras destinados à drenagem, recuperação asfáltica e pavimentação de diversas vias do Centro e bairros.

Dourados (MS) – Moradores de diversos bairros de Dourados comemoram as frentes de obras para asfaltamento de vias que tem se espalhado pela cidade. Ao todo, os investimentos estaduais nas vias urbanas somam R$ 75 milhões. Parte deles é feita em contrapartida às emendas de deputados federais. Na parceria com o deputado Geraldo Resende foram garantidos R$ 8 milhões.

No Jardim Porto Belo, os trabalhos de pavimentação tiveram início pela rua Continental, uma das principais do bairro. O comerciante Alan José dos Santos, acompanhou toda a luta dos moradores em busca do asfalto. “Nós fizemos abaixo-assinados, trancamos rua, fizemos reuniões nas casas e hoje vemos que valeu a pena. Quero agradecer o trabalho do deputado Geraldo Resende e do governador Reinaldo Azambuja que olharam por nós e garantiram esse sonho que não é só meu, mas de todas as famílias”, comemorou.

Ele, que comercializa salgados e bolos, tem um motivo a mais para sorrir. “Finalmente poderei me livrar dos atoleiros em dias de chuva quando tenho que realizar as entregas”, destacou. Cadeirante, Félix Machado Botelho

De acordo com o cadeirante Félix Machado Botelho o asfalto que está chegando no bairro Estrela Hory propicia qualidade de vida. “Quando chovia, a gente ficava ilhado aqui. As dificuldades para sair ou entrar em casa eram muito grandes. Ainda mais para quem é cadeirante. Não tinha nem como sair de casa. Tudo isso está chegando ao fim, graças a Deus e ao trabalho do governador. Valeu a pena acreditar”, afirmou.

No Jardim Carisma, além de mais qualidade de vida, o asfalto valorizou o bairro. Para o comerciante Gino Silva, proprietário de um supermercado no bairro, o asfalto também vai aumentar o movimento em seu negócio. “Estou há dezessete anos aqui. Só eu sei o que passamos nesse tempo todo. Dia de chuva, era o barro; dia de seca, a poeira. Era muito difícil, porque os cadeirantes, não tinham como vir, e nem mulher com carrinho de bebê, e nem bicicletas. Às vezes, a gente ficava a semana todinha com venda fraca e chegava no sábado e domingo (quando o movimento geralmente é maior), chovia, e a gente perdia muito. Mas desde que começou a fazer o asfalto, já melhorou e vai melhorar ainda mais”.

No Jardim Yoshykawa, local de acesso de centenas de trabalhadores, a chegada do asfalto foi muito comemorada. “Eu só tenho que agradecer o esforço e a colaboração dos deputados e do governador Reinaldo Azambuja. Nós já estávamos cansados de esperar, mas felizmente a pavimentação chegou. Obrigada por abraçar nossa causa”, ressaltou a empresária Jandira Gorete dos Santos, dona de uma empresa no local.

Na Vila União, cerca de 30 famílias serão beneficiadas. A dona-de-casa Aninha Vieira é a moradora mais antiga. Ela conta que o pai foi um dos fundadores do bairro, há 40 anos.

“Há anos a gente aguardava a realização do sonho do asfalto. Chegamos a trancar rua e fazer protesto para chamar a atenção do poder público. Graças a Deus, hoje podemos comemorar essa vitória. Estamos muito felizes”, destaca.

“A pavimentação e a drenagem propiciam vida nova, acabando com o barro, a poeira, as enchentes e enxurradas. Além disso, deixa tudo mais limpo, diminuindo a incidência de doenças respiratórias e digestivas, bem como valorizando os imóveis. Quando o asfalto finalmente acontece, ficamos satisfeitos com o fim dos transtornos e dificuldades dos moradores, que enfrentam a poeira, a lama, enxurradas e atoleiros. O asfalto e a drenagem também tornam os bairros mais bonitos e limpos, valorizam os imóveis e elevam o padrão de vida das pessoas”, explica o governador Reinaldo Azambuja.

