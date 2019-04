GERAL Moradores aproveitam dia de sol para comemorar aniversário da capital 21 abril 2019 - 11h57 Tweet Antonio Cruz/ Agência Brasil Os moradores de Brasília aproveitam o domingo de sol para comemorar o aniversário da capital federal, que completa 59 anos, com diversas atividades gratuitas na Esplanada dos Ministérios. As atrações começaram às 10h com a troca da Bandeira, apresentação da Esquadrilha da Fumaça e exposição de veículos militares na Praça dos Três Poderes. Apresentações de músicos da Escola de Música de Brasília; biblioteca volante, foodtrucks, atividades circenses, oficinas de ilustração e pintura, brinquedos infláveis, passeios turísticos e atividades físicas ao ar livre também estão na programação.

O militar do Exército Fabiano Rezende, acompanhado da esposa Gabriela e dos filhos João Pedro, 16 anos, Gabriel, de 4 anos, e Bernardo, de 3 anos, aproveitou as atrações do aniversário da capital para conhecer os monumentos e prédios da Esplanada pois chegaram a Brasília há três meses vindos de Olinda, Pernambuco.

“Viemos assistir à apresentação da Esquadrilha da Fumaça e a Troca da Bandeira”, contou. “Brasília tem sido muito boa para nossa família. Os parques, muitas atividades gratuitas, boas escolas. Encontramos qualidade de vida aqui”.

O lanterneiro aposentado Leôncio Ferreira Paiva, de 67 anos, se mudou para Brasília há 32 anos vindo de Vitória da Conquista, na Bahia. “Adoro Brasília. Tem muito espaço verde, muitas ciclovias. Eu gosto de pedalar. É uma cidade tranquila”, disse, após tirar fotos nos veículos militares.

Ao todo, mais de 20 atrações musicais estão previstas em três palcos – o principal, que terá Anitta, Daniela Firme e o Bloco Eduardo e Mônica, entre outros; o palco Brasília, com artistas locais e adotados pela capital federal; e o palco gastronômico, que terá a presença de artistas da cidade e DJs.

Centros de Atendimento ao Turista

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal reabriu hoje (21) os Centros de Atendimento ao Turista (CAT) dos setores Hoteleiro Sul e Norte, que estavam fechados desde o fim das Olimpíadas de 2016. O CAT da Praça dos Três Poderes, que passou por revitalização na última semana, abriu as portas com um novo visual. O horário de funcionamento dos três centros é das 9h às 18h todos os dias da semana.

De acordo com a secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, a ideia é que os centros possam acolher os turistas e mostrar os talentos da capital federal. “Brasília é um destino turístico que precisa ser cada vez mais percebido pela população e pelos turistas dessa forma”.

Segundo a secretária, quando a Torre de TV Digital for reaberta ao público, uma nova unidade do CAT será reativada e funcionará nos dias em que a Torre estiver aberta para a população, das 9h às 17h.

Em breve, o Aeroporto de Brasília voltará a ter serviço de atendimento ao turista. A Secretaria de Turismo conseguiu com a concessionária Inframérica a liberação de uma loja na área do desembarque para montar um CAT. Segundo a pasta, um espaço na Rodoviária Interestadual também está sendo negociado.