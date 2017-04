Moradores acordam com incêndio em residências e saem ilesos

Duas casas foram destruídas por incêndio na madrugada desta quarta-feira (19), no bairro Amambaí, em Campo Grande. Os moradores dormiam quando o fogo começou, mas, conseguiram sair a tempo e ninguém ficou ferido.

As chamas começaram por volta das 4h (de MS). Em uma casa morava uma idosa com o filho adulto e na outra, um casal com dois filhos adolescentes, um de 14 e outro de 15 anos. As duas residências são germinadas e a família aluga o imóvel que pertence à idosa.

O pai dos adolescentes disse à TV Morena que foi acordado pela filha, falando do incêndio. "Só deu tempo de correr e salvar a nossa vida, porque o resto não salvou nada", contou o açougueiro Helton Jeferson Atagiba Mendes, de 33 anos.

O fogo foi controlado no início da manhã pelo Corpo de Bombeiros. Helton Mendes denunciou o caso à Polícia Civil, que irá apurar as causas do incêndio.

