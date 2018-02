Morador do DF, Tocantins e de Mato Grosso já pode receber alerta de clima em SMS

Alagamento na entrada da Estação Olegário do Monotrilho, na Vila Prudente, na zona leste de São Paulo - Foto: Raffaela Filiciano / Metrópoles

Habitantes do Distrito Federal, do Tocantins e de Mato Grosso poderão se cadastrar gratuitamente, a partir de hoje (19), para receber notificações de desastres naturais que envolvem suas regiões. Os alertas são enviados por celular, por meio de mensagens no formato SMS, e transmitem orientações sobre como proceder na ocorrência de fenômenos como deslizamentos, temporais e enchentes.

A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Integração, em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e as operadoras de telefonia móvel. O conteúdo oferecido é elaborado pelo Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, subordinada ao ministério, em parceria com os órgãos de Defesa Civil estaduais e municipais.

O sistema, que já roda em nove estados (Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina), foi lançado em fevereiro de 2017 e atinge agora sua penúltima fase. Até o momento, a população das áreas já cobertas pelo serviço foi beneficiada com 1.966 informes, distribuídos em 2,5 milhões de telefones cadastrados. A área de alcance será ampliada na próxima segunda-feira (26), com a implementação da última etapa, no Nordeste e nos demais estados do Norte.

De acordo com o ministério, o projeto-piloto foi desenrolado ao longo de seis meses, em 25 cidades de Santa Catarina e Paraná, onde atendeu a cerca de 500 mil pessoas. A ferramenta teve como inspiração o modelo japonês, criado dez anos atrás. Atualmente, mais de 20 países, entre eles Canadá, Chile, Bélgica e Filipinas, contam com serviços semelhantes.

Como se cadastrar

A partir de hoje, todos os telefones celulares ativos do Tocantins, Distrito Federal e de Mato Grosso receberão a seguinte mensagem: “Defesa Civil Nacional informa. Novo serviço de envio de SMS gratuito com alertas em área de riscos. Para se cadastrar, responda para 40199 com CEP de interesse”. Ao informar o CEP, o usuário já passa a receber os alertas.

É permitido cadastrar mais de um CEP. Caso não receba a mensagem, basta que o usuário siga o procedimento para enviar o código postal ao telefone da Defesa Civil Nacional, o 40199. A qualquer momento, o usuário, se desejar, pode cancelar o serviço.