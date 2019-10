Morador do Bairro Coophasul é contemplado com veículo zero km no 3º sorteio do IPTU Dá Prêmios

Mais oito dos 24 prêmios que serão oferecidos durante o ano de 2019 para os contribuintes que estão em dia com o Imposto Predial e Territorial Urbano de Campo Grande, foram entregues nesta terça-feira (15), pelo prefeito Marquinhos Trad e o secretário municipal de Finanças e Planejamento Pedro Pedrossian Neto. Na ocasião foram sorteados os prêmios do 3º sorteio do IPTU Dá Prêmios que, além do automóvel Renault Kwid – que desta vez saiu para um contribuinte do Bairro Coophasul -, oferece também uma motocicleta Honda CG, três televisores e três aparelhos de ar-condicionado.

O ganhador do Renault Kwid referente ao 2º dos três sorteios para este ano, Alberto Barbosa Teixeira, recebeu a chave do veículo das mãos do prefeito destacando a importância de estar em dia com o IPTU e revelou que vai presentar a esposa com o veículo. “É muito gratificante poder contribuir com a cidade e ser abençoado com carro. Antes eu não acreditava nesses sorteios, desde que fui sorteado eu venho conversando com várias pessoas que também não acreditavam, mas que agora confiam vendo alguém próximo ganhando. Esse veículo será meu presente para minha esposa para comemorarmos nossos 32 anos de casados.”, comemorou

O prefeito Marquinhos Trad parabenizou os professores pelo seu Dia e fez a ligação para o ganhador do Carro 0 km. “Em nome deste dia especial em que comemoramos o Dia do Professor, desejamos sorte à todos aqueles que estão adimplentes com seus impostos para que possam receber um prêmio hoje. Para nós é um prazer ligar para o ganhador do prêmio. O Sr. Rialdo Fontes é mais um cidadão que cumpre sua obrigação. Quem paga o IPTU em dia, contribui para a melhoria da cidade e a condição de vida da população”, disse Marquinhos.

O secretário Municipal de Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, destaca que é fundamental os contribuintes quitarem o IPTU em dia.“Sabemos que o momento econômico do Pais não é o melhor e a crise reflete no bolso de cada cidadão. Nossa inadimplência é alta e precisamos dos recursos dos tributos para honrar nossos compromissos e quem estiver em dia concorrerá aos prêmios”, frisou Pedrossian Neto.

Confira a relação dos sorteados nesta quinta-feira, referente ao 3º sorteio do IPTU Dá Prêmios 2019:

Automóvel: Rialdo Fontes

Motocicleta: Roseleia da Cunha Neves de Souza

TV Led: Jandira Celestina

TV Led: Rubens Lima Franco

TV Led: Luiz Shigueo Koyanagi

Ar-Condicionado: Ari Paes Corrêa

Ar-Condicionado: Johnny José Nina Ferreira

Ar-Condicionado: Ataide Antonio de Souza

Pode participar do Concurso “IPTU Dá Prêmios”, toda pessoa física ou jurídica, proprietária ou não de imóveis, portadora de cupom relacionado à inscrição imobiliária predial ou territorial.

Sobre o IPTU Dá Prêmios 2019

O regulamento foi publicado no dia 15 de janeiro de 2019, no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). Em 2019 foram três sorteios, totalizando três carros, três motos, nove televisores e nove aparelhos de ar-condicionado.

Para ter o benefício, o contribuinte deve pagar à vista ou parcelado, na data de seus vencimentos, e preencher corretamente o cupom, depositando-o na urna própria.

Quem recebeu a conta do IPTU/2019 na cor AMARELA teve de regularizar até um dia útil antes da data da realização do sorteio os débitos de qualquer natureza, inscritos ou não em DÍVIDA ATIVA, mediante apresentação de quitação ou parcelamento dos mesmos nos postos de atendimento da Prefeitura Municipal e preencheu corretamente o cupom, depositando-o na urna própria.

O cupom para sorteio pode ser preenchido com o nome do proprietário ou de qualquer pessoa física ou jurídica que ele desejar. O preenchimento do cupom para sorteio deverá ser efetuado de forma legível, especificando o nome, CPF/CNPJ, RG, o endereço, o bairro e o telefone do participante.

O cupom devidamente preenchido deverá ser depositado em uma das urnas instaladas nos locais relacionados: Paço Municipal; CAC – Central de Atendimento ao Cidadão e em outros locais a serem definidos pela Comissão Organizadora. Não terá validade o cupom que apresentar rasuras, adulterações ou emendas, que impossibilitem a identificação de sua autenticidade.

Os sorteios foram realizados em local público, no “hall” de entrada da Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), com a presença da Comissão Organizadora, autoridades representativas e da comunidade.

No sorteio são divulgados os nomes dos contemplados e os respectivos cupons são auditados “in loco”, via sistema informatizado/PMCG. Na hipótese de o contemplado estar inadimplente ou quando o cupom sorteado não atender ao disposto no Decreto, haverá tantos sorteios quantos necessários até que se completem os 8 (oito) adimplentes.

O prazo para entrega dos prêmios aos participantes sorteados é de, no máximo, 60 (sessenta) dias após a realização do sorteio. O participante que for sorteado e que não comparecer ou não reclamar o prêmio, no prazo de 120 (cento e vinte) dias da data de realização do sorteio, perderá o direito ao mesmo.