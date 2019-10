Moradias precárias serão substituídas em Naviraí

Campo Grande (MS) – A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) e o município de Naviraí assinaram convênio para construção de 16 unidades habitacionais pelo Projeto de Substituição de Moradia Precária.

O extrato de convênio no valor de R$ 948.095,04, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), de hoje (29.10).

O projeto atende famílias em situação de vulnerabilidade, onde o Estado entra com a compra dos materiais de construção e o Município com a mão de obra.

Para a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez a parceria entre Estado e Munícipio está rendendo bons frutos para a população. “A casa própria é o sonho da maioria das famílias e com este projeto não oferecemos apenas uma moradia, mas sim um lar onde cada beneficiário terá a oportunidade de construir uma nova história”.

Rosana Moura – Agência Estadual de Habitação – Agehab

Foto: Chico Ribeiro