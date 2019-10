Monumento do Cristo Redentor comemora 88 anos

O monumento do Cristo Redentor completa hoje (12) 88 anos de inauguração com uma programação que incluiu missa e um bolo comemorativo cortado aos pés da estátua, no início da manhã.

Considerado Santuário Diocesano desde 2006 e declarado uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno em 2007, o monumento fez aniversário sob céu aberto e ensolarado, após uma sequência de dias nublados no Rio de Janeiro.

Às 8h, foi rezada uma missa pelos 88 anos, celebrada pelo reitor do Cristo Redentor, padre Omar Raposo. Inaugurado em 12 de outubro, o Cristo tem uma capela de Nossa Senhora Aparecida.

Logo após, a Sociedade de Amigos da Rua da Carioca (Sarca) cantou parabéns para a estátua de pedra sabão. De hora em hora, turistas e cariocas que visitam o local receberam bênçãos neste sábado.

A comemoração se estende até o fim da manhã na Paróquia São José da Lagoa, na zona sul do Rio. Haverá shows culturais, coral e entrega de presentes a crianças.

História

Um dos principais pontos turísticos do Rio, o Cristo Redentor foi projetado por Heitor da Silva Costa, que contou com desenhos do pintor Carlos Oswald e esculturas de Maximiliam Paul Landoswky, que trabalhou a cabeça e as mãos da estátua.

Também participaram da obra o especialista em concreto armado Albert Caquot, o engenheiro mestre de obras Heitor Levy e o engenheiro fiscal Pedro Fernandes Viana.

A construção foi erguida entre 1922 e 1931, a pedido da Arquidiocese do Rio de Janeiro, na época dirigida por dom Sebastião Leme.