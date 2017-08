Monumento Cavaleiro Guaicuru no Parque das Nações Indígenas poderá ser tombado

Inaugurado em 2004 no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, o monumento “Cavaleiro Guaicuru” poderá ser tombado. É o que prevê Projeto de Decreto Legislativo que institui o processo para transformar a escultura em patrimônio histórico de Mato Grosso do Sul. A proposição foi apresentada na sessão desta terça-feira (15/8) pela deputada estadual Antonieta Amorim (PMDB).

O projeto proíbe, sob pena de 100% do dano causado, além de outras cominações legais, a demolição, destruição, mutilação, pintura, reforma, ampliação, modificação e qualquer obra à conservação do monumento, sem prévia autorização do órgão estadual responsável pela guarda do patrimônio histórico do Estado.

Obra do escultor sul-mato-grossense Anor Mendes, o monumento foi construído em armação de ferro e revestido com uma mistura de resina e pó de mármore. “A estátua é uma homenagem a etnia que exerceu um papel histórico de guarda vigilante da nossa fronteira. Hoje, é um dos principais pontos turísticos de Campo Grande. Para que não seja abandonado esse importante monumento pelo Poder Público, urge o seu tombamento”, destacou.

