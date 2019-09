Monte Ontake, no Japão, volta a ser escalado 5 anos após tragédia

O desastre vulcânico que provocou o maior número de mortos no período pós-guerra no Japão completa hoje (27) cinco anos. O Monte Ontake, na parte central do país, entrou em erupção em 27 de setembro de 2014, deixando 58 mortos e cinco desaparecidos.

Autoridades do vilarejo de Otaki, na província de Nagano, realizaram uma cerimônia nesta sexta-feira para marcar a ocasião. A área se situa no sopé da montanha.

Neste ano, a localidade de Kiso, na província de Nagano, suspendeu parcialmente restrições de entrada na montanha durante a temporada de escalada no verão, pela primeira vez desde a erupção, permitindo a chegada até o topo entre julho e meados de outubro.

O vilarejo de Otaki também planeja suspender restrições de entrada, o que deve aumentar ainda mais o número de montanhistas.

Autoridades locais enfrentam o desafio de elaborar medidas de segurança, como a maneira de evacuar montanhistas rapidamente caso o vulcão entre em erupção novamente.

Outro desafio é a conscientização dessas pessoas sobre o fato de que o vulcão é potencialmente ativo. As autoridades planejam intensificar os esforços para oferecer informações de modo a conscientizar os montanhistas.