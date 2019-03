Monobloco arrasta multidão no último dia de carnaval de rua no Rio

Em seu 19º desfile, o Monobloco arrastou hoje (10) uma multidão pela Avenida Antônio Carlos, no centro do Rio de Janeiro, no último dia de carnaval de rua na cidade. A concentração começou às 8h e às 9h o trio elétrico começou a se deslocar, animando os foliões.

O bloco desfilou com o tema Homenagem às Mulheres da Música Brasileira - Abram Alas pra Elas. O repertório, tradicionalmente recheado de clássicos da música popular do país, foi incrementado com canções de Ivete Sangalo, Iza, Daniela Mercury, Marisa Monte, Elba Ramalho e Ludmilla, entre outras. Na bateria do bloco, dos 190 ritmistas, 114 eram mulheres.

Também animaram o público dois enredos campeões da Mangueira: o de 2016, sobre a cantora e compositora Maria Bethânia, e o deste ano, História para Ninar Gente Grande, que destacou mulheres da história brasileira como Dandara, Luiza Mahin e Marielle Franco.

Vestido de passista de escola de samba, o pediatra Renis Tales disse que o Monobloco é o melhor bloco do carnaval de rua do Rio. "Ele fecha o carnaval maravilhosamente.”

Depois de desfilar três dias com o Cacique de Ramos, a vendedora Clésia Mercedes foi com a ala Guerreiras do Cacique, formado por cerca de 15 amigas, todas vestidas com a fantasia do Cacique, curtir o último dia do carnaval no Monobloco. Depois do bloco, o programa é pegar uma praia. “Monobloco sempre para fechar, radicionalmente lindo. Mas eu sou Cacique de Ramos, ganhamos o estandarte Donos da Rua este ano, foram três dias de desfile, muito bom, sem nenhuma confusão.”

Clésia considera importante a homenagem que o bloco fez às mulheres. “Maravilhoso, num momento desse, que as mulheres estão sofrendo tanto abuso, as mulheres têm que se impor e mostrar que estamos aqui, unidas, em um bloco só, todas juntas.”

Prefeitura

A prefeitura do Rio informou que montou esquema especial de trânsito, com a Guarda Municipal atuando nos principais blocos do fim de semana, entre eles o Monobloco.

Estão previstos para desfiles de um total de 15 blocos pela cidade, com destaque o Tamo Junto in Folia, em Padre Miguel, às 17h. No centro, o Bonde da Folia sai em Santa Teresa, a partir do meio-dia, e o Boêmios da Lapa anima a Rua Alcindo Guanabara, às 14h. Na Tijuca, o bloco Aí Sim! desfila na Praça Xavier de Brito também às 14h. Às16h , o bloco Tô no Recreio sai na altura do Posto 10 da Avenida Lúcio Costa.

Segundo o balanço da prefeitura, o carnaval no Rio de Janeiro levou 5 milhões de foliões às ruas da cidade até . Com os desfiles de , a perspectiva da Riotur é que o total chegue a 7 milhões.