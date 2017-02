Monobloco anima pré-carnaval na capital paulista

O bloco carnavalesco Monobloco, criado no Rio de Janeiro, anima os foliões da capital paulista no começo da tarde de hoje (19), na região do Parque do Ibirapuera, zona sul da cidade.

Fundado há 17 anos, o Monobloco homenageia este ano os blocos de rua. O repertório inclui músicas e marchinhas tradicionais, misturando instrumentos como cavaco, repique, tamborim, chocalho, surdo e agogô com grooves de guitarra e baixo.

"O Monobloco nasceu de um movimento que é muito mais antigo do que nós. Não somos os primeiros. Isso que fazemos hoje e que amamos, teve muita gente fazendo antes. Nada mais justo e bonito do que reverenciar os que começaram a fazer o que amamos hoje", disse Guilherme Pereira, da organização do Monobloco.

Segundo Pereira, a bateria do Monobloco é formada ao longo do ano, por pessoas diferentes que até então não tinham contato com a música. "Desde maio, começamos as aulas de percussão para formar a bateria. São 150 batuqueiros, que são paulistas. Preparamos a bateria ao longo do ano. Muitas vezes são pessoas que nunca tocaram um instrumento na vida, então chegam para aprender. A bateria está linda, ticando super bem", disse.

O desfile conta com a participação da cantora Emanuelle Araújo como Rainha da Bateria e do cantor B Negão. A organização destaca que o Monobloco faz um desfile sustentável, que inclui a produção de centenas de lixeiras e banheiros químicos, coleta seletiva de lixo, uso de biocombustível nos caminhões de som e geradores, além do plano de preservação dos monumentos e do próprio Parque do Ibirapuera.

Segundo os organizadores, o bloco reuniu 60 mil pessoas na estreia paulistana no ano passado e deve atrair cerca de 70 mil neste ano.

