Monitoramento em tempo real de reservatórios da Sanesul será expandido para 68 cidades

Campo Grande (MS) – Criado para monitorar em tempo real os reservatórios de água e evitar o desperdício, o Núcleo de Operações e Controle (NOC) da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) atende inicialmente os municípios de Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Três Lagoas e Maracaju, mas será expandido para as 68 cidades sob a concessão da empresa pública.

A informação foi divulgada pelo governador Reinaldo Azambuja nesta sexta-feira (14.12), durante a cerimônia de inauguração do sistema. “A Central que fica em Campo Grande e monitora em tempo real o que acontece nos reservatórios desde a captação até a reservação e a distribuição de água. Aumenta o controle e melhora o serviço”, explicou o gestor.

A tecnologia do NOC permite também visualizar o índice de produção dos poços e a quantidade de água disponível em cada reservatório da Sanesul. Por meio de painéis instalados no Núcleo, os técnicos conseguem monitorar a distribuição de água e, com base nos dados coletados, é possível identificar de forma rápida as eventuais falhas e acionar as unidades locais para iniciar reparos.

Projetos para que os outros municípios operados pela estatal sejam monitorados em tempo real pelo Núcleo já estão prontos. Para a implantação dessa solução, a Sanesul vai utilizar os serviços da Empresa Especializada no modelo IaaS – Privado (Infra Estrutura como Serviço), que oferece estrutura de equipamentos, manutenção, armazenamento, backup, recuperação e prestação de serviços com mão de obra.

Site Backup e novos veículos

Chamado de Site Backup, um sistema de armazenamento de dados administrativos, contábeis e financeiros da Sanesul também foi inaugurado por Reinaldo Azambuja hoje. A plataforma digital vai armazenar todas as informações da empresa e, em caso de incêndio ou qualquer outro desastre que coloque em risco o material estatal, o site manterá os arquivos da Sanesul a salvo.

“Vai abrigar a história da Sanesul”, resumiu o governador. Na mesma cerimônia de inauguração, Reinaldo Azambuja entregou 62 novos carros utilitários, oito retroescavadeiras e um caminhão para serem usados na prestação de serviço de saneamento em 45 municípios. “Vão substituir aqueles veículos com mais de 140 mil quilômetros”, informou.

O objetivo, de acordo com o governador, é substituir equipamentos velhos, que geram despesas de manutenção, por equipamentos novos. “É uma modernização. Já entregamos para a Sanesul mais de R$ 12 milhões em máquinas, veículos e equipamentos nesses quatro anos de mandato”, revelou o governador.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro