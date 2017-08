Monitoramento da influenza aviária é destaque do “MS no Campo”

Campo Grande (MS) – O programa produzido pela equipe de rádio da Subsecretaria de Comunicação de Mato Grosso do Sul retorna às emissoras estaduais neste fim de semana na décima nona edição do “MS no Campo”, com todas as informações voltadas ao setor do agronegócio e ações do Governo do Estado.

Entre os destaques está a ação da Coordenadoria de Sanidade Animal, da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), no monitoramento da Influenza Aviária e da Doença de NewCastle nas propriedades e granjas sul-mato-grossenses.

O “MS no Campo” também vai abordar os detalhes do novo Censo Agro-2017, que vai atualizar dados agropecuários do Estado e oferecer condições de estudos, pesquisas e criação de políticas públicas para o setor. A pesquisa vai ser realizada junto aos produtores rurais pelo IBGE, em parceria com diversas entidades representativas do setor rural.

Na edição deste fim de semana, o ouvinte vai conferir ainda, a meteorologia para a cultura dos grãos; dicas de segurança para a prevenção de roubo de gados; números do Programa de Apoio às Comunidades Indígenas de Mato Grosso do Sul (Proacin), em um bate-papo com a subsecretária de Políticas Públicas para a População Indígena, Silvana Terena; agenda cultural, entre outros assuntos.

O programa é semanalmente distribuído para as emissoras de rádio parceiras, além de ser disponibilizado para download no portal oficial de notícias do Governo, o Portal MS. As emissoras têm a possibilidade de veicular no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência.

A produção é das jornalistas Lívia Machado e Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ligadas à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Ouça e confira o conteúdo do programa “MS no Campo”.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Iagro

