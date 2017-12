Momento da Cultura destaca papel fundamental do MIS na divulgação de produções sul-mato-grossenses

No programa desta semana o secretário de Estado, Athayde Nery, faz um balanço das ações da Secretaria de Cultura e Cidadania (SECC) e da FCMS - Foto: MS GOV

Na última edição do ano do programa Momento da Cultura, o Museu da Imagem e do Som (MIS) é um dos destaques. Esta importante unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) realiza atividades voltadas à difusão do audiovisual dando visibilidade às produções sul-mato-grossenses, bem como do Brasil. Quem bate um papo com a gente é a coordenadora do MIS, Marinete Pinheiro.

No programa desta semana o secretário de Estado, Athayde Nery, faz um balanço das ações da Secretaria de Cultura e Cidadania (SECC) e da FCMS e, ainda, uma entrevista com a ganhadora do prêmio Jovem Show realizado pela SECC, a cantora Joice Moreno, é quem conta um pouco de sua carreira e da participação no concurso. Ouça agora.