Moderno e intuitivo, novo Portal MS entra no ar com informação de qualidade

Novo lyout do portal do Governo do Estado - (Foto: SECOM GOV MS)

Entrou no ar neste domingo (19.07) o novo Portal MS, site com notícias e informações sobre o Governo do Estado. Mais intuitivo e acessível às pessoas com deficiência, o novo layout democratiza o acesso ao conteúdo relativo a Mato Grosso do Sul.

No topo da página, ganharam destaque os botões que levam aos sites das secretarias estaduais e encaminham para ferramentas de uso público como o Diário Oficial e o Portal da Transparência. Os ícones de acessibilidade foram colocados em evidência do lado direito do site.

De início, a manchete tem maior visibilidade, já que é a chamada para a notícia mais relevante do momento. Os banners sobre os serviços do Estado foram mantidos. Dois deles dão publicidade para as ações de combate à Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Pelo celular, facil navegação pelos canais

Recentemente, ranking divulgado pela Open Knowledge Brasil, que mede o grau de transparência das informações sobre o coronavírus nos portais oficiais dos estados, mostrou que Mato Grosso do Sul é o 4° melhor do País na divulgação de dados sobre a doença.



"imagem do dia”, a notícia por meio da fotografia

A galeria de fotos e os canais de vídeo e rádio foram mantidos. A novidade é o espaço dedicado para a “imagem do dia”, onde serão publicadas fotografias atemporais ou temáticas que chamam a atenção para algum fato ou evento.

Na parte inferior do site, ícones com serviços direcionados aos servidores, cidadãos e empresas têm mais visibilidade. “Analisando ferramentas de comportamento de usuários, decidimos transferir o Portal MS para esse formato”, afirma Thereza Motta, técnica da Superintendência de Gestão da Informação (SGI)

Todo o trabalho foi feito em conjunto com a Subsecretaria de Comunicação (Subcom). “Entendemos que qualidade da informação vai desde do levantamento dos dados até a forma como se comunica com o leitor. Buscamos no jornalismo da Subcom, aprimorar as plataformas de acesso às notícias e também ser o portal de entrada das secretarias e serviços do Estado”, ressaltou Ico Victório, chefe do jornalismo do Governo do Estado.