Em entrevista, Diretor Presidente da Escolagov apontou mais de 15 mil servidores qualificados

O Diretor Presidente da Fundação Escola de Governo (Escolagov) Wilton Paulino Junior, concedeu na manha desta quarta-feira (9.8), entrevista ao Programa Tribuna Livre da Capital FM, onde apontou mais de 15 mil servidores qualificados desde o início da gestão do Governador Reinaldo Azambuja, a partir da implantação do novo modelo de governança e a 12º edição do Prêmio de Inovação na Gestão Pública. Confira os principais pontos da entrevista:

Papel da Escolagov – O Governo do Estado está implantando um novo modelo de governança, e cada vez mais o contribuinte exige uma melhor qualidade na prestação de serviços públicos. E o papel da Escola de Governo é justamente melhorar a qualificação do servidor através dos seus cursos. Participamos da elaboração do Plano Plurianual (PPA) do Estado, e com esse planejamento, a Escolagov vem oferecendo as capacitações necessárias para o cumprimento dessas ações do Governo.

Cursos Gratuitos – Na Escola de Governo não há nenhum curso que o servidor precise pagar para fazer, todos são gratuitos e certificados. Temos, por exemplo, um curso de Excel que na iniciativa privada custa em torno de R$ 2,5 mil, e que na Escolagov é oferecido gratuitamente. Ano passado 236 servidores fizeram esse curso, sem nenhum custo.

Cursos específicos – A Escola de Governo tem se preocupado em construir cursos específicos para os setores. Na área da saúde, por exemplo, oferecemos o curso de atendimento público no setor de saúde, pois entendemos que 50% do que precisa melhorar esta relacionada ao atendimento. No semestre passado nos demos um curso de libras para a Polícia Civil. As polícias que atuam na fronteira, oferecemos curso de espanhol, e já estamos preparando, um curso em Guarani, pois entendemos a importância dos servidores saberem comunicar de diversas maneiras.

Modernização – Nós estamos vivendo a era do conhecimento, não se admite o servidor ficar parado no tempo. Temos sim, que buscar o conhecimento cada vez mais e digo que o servidor público do MS tem procurado a Escola de Governo para se qualificar e atender as demandas do Governo do Estado. Sem contar que esse novo modelo de Governança é baseado na Gestão por Competências, ou seja, na gestão para resultados. Então os nossos cursos são todos voltados para apoiar o servidor, que pode adquirir os conhecimentos necessários para desenvolver bem sua função. Como professor por formação, sempre acreditei que o melhor caminho é a qualificação, é a formação, é a busca do conhecimento.

XII Prêmio de Gestão Pública – O Prêmio de Gestão é uma oportunidade importantíssima para o servidor publico poder dar a sua contribuição para modernização e melhoria da qualidade do serviço público. No Brasil sempre foi comum ouvir muitas criticas com relação ao servidor publico, hoje vejo que há uma mudança de comportamento com servidores conscientes de suas responsabilidades. Os Governos precisam auxiliar nessa mudança, e o Prêmio de Gestão vem justamente dar essa oportunidade. As inscrições estão abertas até dia 31 de agosto no portal da Escola de Governo, onde o servidor pode se inscrever em uma das duas categorias do Prêmio: Práticas Inovadoras de Sucesso, que são aqueles projetos que já se encontram em execução em determinado setor que o servidor trabalha, ou Ideias Inovadoras Implementáveis, que são ideias a serem implementados pelo Governo.

Projetos vencedores implantados – No edital há uma clausula da obrigatoriedade do Governo na execução dessas propostas feitas por esses servidores, lógico que dentro de um estudo e da viabilidade econômica do Estado. Por exemplo, temos o Programa Leite Forte, que é um programa que saiu de um concurso como esse. Dentre os vencedores de 2016, tivemos o projeto da Horta Hidropônica da Penitenciária de Três Lagoas, que hoje atende não só a unidade de serviço prisional de Três Lagoas, mas também escolas e creches com as verduras cultivadas lá. Então o Prêmio de Gestão é uma grande oportunidade para a carreira do servidor. Além disso, tem o incentivo financeiro com uma premiação de R$ 6 mil para os primeiros colocados, R$ 4 mil para o segundo, e R$ 2 mil para o terceiro. As inscrições estão abertas até dia 30 deste mês, no Portal da Escolagov.

Mireli Obando, Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: David Majella

