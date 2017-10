Modelo de gestão por resultados coloca MS em destaque na imprensa nacional

Mato Grosso do Sul avança em importantes indicadores sociais e econômicos devido ao modelo de gestão por resultados

Campo Grande (MS) – Na semana do aniversário de 40 anos de Mato Grosso do Sul, o secretário de Governo e Gestão Estratégia, Eduardo Riedel, destacou o modelo de gestão por resultados que permitiu o crescimento do estado em diversos indicadores sociais e econômicos, projetando nacionalmente o nome do estado na imprensa no último mês. O balanço foi realizado durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (9), com a participação do governador Reinaldo Azambuja, do secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck e do secretário de Cultura e Cidadania, Athayde Nery.

“Trabalhamos em cima de transparência, responsabilidade e entrega para que as ações do governo, iniciadas no início da gestão, culminassem em indicadores positivos de competitividade, como o avanço de cinco posições na qualidade das rodovias e no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do Ensino Fundamental – item no qual saltamos do 13º para o 8º lugar, de acordo com os Índices de Desafios da Gestão Estadual (IDGE) 2017, divulgados pela consultoria Macroplan no mês passado”, exemplificou Eduardo Riedel.

Além da 9ª posição do Ranking Geral do IDGE, Mato Grosso do Sul também comemora mais três importantes conquistas: foi considerado o 5º estado mais competitivo, segundo levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP) – em parceria com a Tendências Consultoria e a Economist Intelligence Group, o segundo estado no Ranking de Investimentos do Governo Estadual, de acordo com levantamento do Jornal Valor Econômico e deve apresentar o terceiro maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), segundo as projeções.

“Em menos de três anos, tivemos que adequar nossa estrutura e ações para manter um bom nível de entrega dos serviços à população. Saímos de quinze para dez secretarias, adotamos um modelo de gestão por resultados, focado em áreas essenciais, a fim de construir bases sólidas para o futuro”, destacou Riedel. Dentre as áreas prioritárias do governo (Saúde, Segurança, Educação e Infraestrutura) o secretário de governo destacou os relevantes avanços na área de Segurança Pública do Ranking do CLP, que garantiu o avanço de nove posições neste item (de 14º para 5º), com relação ao ano passado: “Esse indicador é resultado do Programa ‘MS mais Seguro’ que investiu mais de R$ 100 milhões em equipamentos, viaturas, armamentos, infraestrutura e principalmente valorização do nosso efetivo por meio de uma política de capacitação e promoção de nossa força policial”, ressaltou Riedel.

Essa melhora expressiva dos indicadores traduzem, por meio de resultados concretos, todo o esforço do governo para manter as entregas à população mesmo com cenário econômico desfavorável. “Conseguir evoluir nos indicadores, em um momento tão difícil quanto este que vivemos e frente aos desafios que ainda enfrentamos, é sem dúvidas um bom motivo para se comemorar”, concluiu o secretário de governo.

Jéssika Machado – Secretaria de Governo e Gestão Estratégica (Segov).

