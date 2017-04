Modalidade esportiva se destaca e ganha apoio da prefeitura

Com cada vez mais interessados em praticar o jiu-jítsu, o esporte cresce e ganha apoiadores no estado. O Circuito MS Jiu-Jítsu Championship 2017, que acontece neste domingo (9), na Arena do Horto Florestal, com apoio da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esporte (Funesp) e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) contou com a participação de 23 equipes de todo estado.

Presidente da Federação do Jiu-Jítsu Desportivo do Estado de Mato Grosso do Sul, Fábio Rocha, conta que este é o maior campeonato que a Federação de Jiu-Jítsu Desportivo realiza no Mato Grosso do Sul em cinco anos de evento. “Com a ajuda da Prefeitura de Campo Grande, da Funesp, da Sectur e de alguns parceiros particulares nós conseguimos fazer um evento para 500 atletas, com mais de 100 categorias. A arquibancada esta cheia, com a família presente. Com certeza este é um campeonato para ser lembrado por bastante tempo”, afirmou.

O prefeito Marquinhos Trad destacou a importânci. “O esporte é sadio, é saudável, é respeito. O esporte é feito de vitórias e de derrotas e aqueles que o praticam aprendem desde pequeno ficar o cumprimento das regras e de que para vencer na vida tem que ter muito esforço e dedicação”, frisou.

O campeonato é aberto a todos que praticam o esporte, desde crianças de 4 a 7 anos que podem participar do festival kids, que um projeto de socialização com recreação, onde todos os participantes saem vencedores.

Já a partir dos 8 anos as competições são para valer. “Temos atletas de 8 anos até mais de 50 competindo”, frisou Fábio Rocha.

Ele conta ainda, que o esporte vem conquistando espaço a cada ano, e que diferentemente dos anos anteriores onde havia 4 áreas de luta, neste há 6. “Com isso podemos acelerar o campeonato, principalmente para as equipes do interior poder voltar para casa mais cedo”.

O Circuito MS Jiu-Jítsu Championship 2017 contou com um total de 23 equipes, 8 da capital e 15 do interior, somando mais de 500 atletas.

