Mochi defende o poder legítimo do Legislativo Municipal em palestra em Campo Grande

O deputado estadual Junior Mochi (PMDB), presidente da Casa de Leis, proferiu uma palestra nesta quinta-feira (28), no Seminário dos Vereadores 2017, que foi realizado no auditório da Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso do Sul (Anoreg/MS), em Campo Grande.

Ao começar os trabalhos do seminário, os vereadores elaboraram um manifesto por escrito para que os vereadores fossem consultados em relação às reformas propostas pelo Governo Federal, a ser entregue aos deputados federais e senadores da bancada de MS. “Apoio esse manifesto porque o que está acontecendo no Congresso Nacional é incompreensível, pois há muita divergência de ideias. Não há estabelecimento do consenso mínimo para aprovação de matérias que, a meu ver, são importantes, como a reforma política”, avaliou Mochi.

Junior Mochi comentou os importantes aspectos que o legislador deve estar atento. “Falei hoje sobre o mandato do vereador em tempos de crise, abordei a importância do mandato, a valorização do legislativo municipal e alguns passos que eu julgo serem importantes para o vereador ter êxito, chegar lá na frente e olhar para trás e ver que valeu a pena. Relatei as competências no âmbito do município do vereador e a realização de diagnóstico para entender a realidade e definir a ordem de prioridades, como é que ele define esta ordem e expliquei sobre o planejamento e ações que ele deve realizar para o mandato ser produtivo e bem sucedido”, divulgou.

