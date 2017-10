Mochi apresenta projeto que reconhece Sindicato da Agricultura Familiar como Utilidade Pública

De acordo com o deputado, o Sintraf tem o compromisso com a promoção dos interesses dos agricultores familiares por melhores condições de vida e pela cidadania / Divulgação

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB), apresentou na sessão ordinária desta quinta-feira (5), Projeto de lei que declara de Utilidade Pública Estadual o Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais de Camapuã e Figueirão (Sintraf).

De acordo com o deputado, o Sintraf tem o compromisso com a promoção dos interesses dos agricultores familiares por melhores condições de vida e pela cidadania, além de defender a luta histórica da classe trabalhadora. O sindicato foi fundado no ano de 2015, em Camapuã, e também possui subsede em Figueirão.

A matéria segue para Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), que fará a análise do aspecto legal. O parecer vai ao Plenário para a votação.

Veja Também

Comentários