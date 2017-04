Mochi apresenta indicações que beneficiarão os municípios de Paranaíba e Nioaque

Na manhã desta terça-feira (18), o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB), apresentou duas indicações que atenderão os municípios de Paranaíba e Nioaque.

Ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégia, Eduardo Corrêa Riedel, e ao secretário de Estado de Infraestrutura , Ednei Marcelo Miglioli, o parlamentar solicitou a substituição da ponte de madeira Waldomiro Teodoro Rios, localizada na rodovia MS-434, no município de Paranaíba, por uma ponte de concreto.

O pedido encaminhado aos secretários de Estado atende uma solicitação do vereador Carlos Renato Rios (PR). De acordo com informações encaminhadas ao gabinete do deputado, a ponte de madeira está em péssimas condições de conservação, com inúmeras rachaduras, comprometendo a segurança de todos que necessitam trafegar pela rodovia MS-434.

Já em atendimento ao vereador Valdeci Ferreira dos Reis (PMDB) do município de Nioaque, Mochi encaminhou indicação ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégia, Eduardo Corrêa Riedel, ao secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, e ao diretor-presidente da AGRAER, Enelvo Iradi Felini, solicitando a destinação de patrulha mecanizada para atender os pequenos produtores rurais da Colônia Padroeira do Brasil.

O objetivo é fomentar a agricultura familiar e suprir a necessidade de equipamentos às famílias de pequenos produtores que dependem do sustento da terra e não possuem condições de trabalhos adequados, comprometendo a renda familiar e a qualidade de vida.

