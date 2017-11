Mnangagwa deve tomar posse da presidência do Zimbábue nesta 6ª feira

Emmerson Mnangagwa tomará posse como presidente do Zimbábue nesta sexta-feira, informou a emissora estatal do país, um dia após a renúncia de Robert Mugabe, que estava no poder desde 1980.

O partido governista ZANU-PF escolheu Mnangagwa, que é conhecido pelo apelido de Crocodilo, como sucessor de Mugabe, informou a ZBC, única emissora de televisão do país. Foi a mesma rede de TV, cerca de uma semana atrás, que informou que os militares haviam tomado o controle do governo e que a família de Mugabe estava em prisão domiciliar.

A demissão de Mnangagwa do posto de vice-presidente foi o estopim para a crise na nação do sul da África. A intervenção militar resultou em manifestações favoráveis à queda de Mugabe nas ruas, nos primeiros protestos livres no país em décadas. Mugabe tem 93 anos e era o mais velho chefe de Estado no mundo.

Na base aérea de Manyane, perto de Harare, uma multidão se reuniu para receber Mnangagwa, que chegou a fugir uns dias do país, após receber a informação de que haveria um plano do governo para matá-lo.

No domingo, o ZANU-PF apontou Mnangagwa, de 75 anos, como líder do partido e candidato na eleição presidencial de 2018.

Até a intervenção militar da semana passada, Mugabe preparava a própria mulher, a primeira-dama Grace, como sua sucessora. Fonte: Dow Jones Newswires.